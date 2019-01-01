أخبار الدوري السعودي: الأهلي يستهدف مدافع الزمالك وجمال باجندوح يقترب من العودة

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الأهلي مهتم بضم محمود علاء

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب الدولي المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك دخل ضمن خيارات نادي الأهلي السعودي بطلب من المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي.

صحيفة "البلاد" بحسب مصادرها أشارت إلى أن جروس الذي كان مديرًا فنيًا للزمالك الموسم الماضي رشح علاء من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، لترميم دفاع الفريق.

وأضافت التقارير أن أحد مسؤولي الراقي قد بدأ بالفعل في فتح باب التفاوض مع اللاعب من أجل ضمه للفريق كبديل للبوسني زوكانوفيتش.

جمال باجندوح قريب من العودة للدوري السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب جمال باجندوح لاعب نادي اتحاد جدة السابق ونادي فارزدان الكرواتي الحالي قريب من العودة إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فأن اللاعب يمتلك بالفعل عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي من أجل العودة للدوري المحلي من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

باجندوح كان قد نشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب : "اقتربت العودة" وربطها البعض بإمكانية العودة من جديد.

حارس النجم الأحمر ضمن خيارات الأهلي

دخل النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات مع نادي النجم الأحمر الصربي، من أجل التعاقد مع حارس المرمى ميلان بورجان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على محمد العويس، كحارس أساسي، حيث يظهر بمستوى جيد.

وأشارت شبكة "b92" إلى أن بورجان حارس النجم الأحمر، تلقى العديد من العروض، خاصة بعد قيادة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

أديرلان سانتوس قد يعود للأهلي

تدرس إدارة النادي الأهلي السعودي حاليًا فكرة إعادة اللاعب أديرلان سانتوس المُعار حاليًا إلى نادي ريو آفي البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير أشارت إلى أن فكرة إعادة سانتوس للفريق مُجددًا تأتي مع وجود أنباء على نية الإدارة التخلي عن اللاعب البوسني زوكانوفيتش.

جروس يوافق على رحيل زوكانوفيتش

أكدت تقارير صحفية سعودية مُقربة من النادي الأهلي السعودي استقرار الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق على التخلي عن اللاعب البوسني زوكانوفيتش.

وكان أهلي جدة قد ضم زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد وتحقيق انطلاقة مميزة.

تقارير صحفية "الرياضية" أشارت إلى أن السويسري جروس، وافق على رحيل اللاعب نظرًا لعدم تقديم إضافة لدفاع الفريق خلال الفترة الماضية ومن المنتظر التخلي عنه خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

النصر مهدد في جوليانو

لا يزال نادي بالميراس البرازيلي يحاول الحصول على خدمات البرازيلي جوليانو؛ لاعب النصر السعودي، رغم تمسك الأخير به.

ووفقًا لتقارير صحفية برازيلية فإن بالميراس سيحاول بقوة ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل بأي طريقة كانت، سواء كانت بمقابل مادي أو صفقة تبادلية.

وأوضحت التقارير البرازيلية أن رافائيل فيجا؛ لاعب وسط النادي البرازيلي، هو الخيار حال طلب النصر التبادل، حيث يرغب العالمي في التعاقد معه بالفعل.

جيسوس عينه على كاريلو

كما كان الحال في الدوري البرتغالي مع بنفيكا ثم جلبه معه إلى الهلال، فإن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني لفلامنجو البرازيلي، لا يزال راغبًا في إحضار البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح الزعيم، إلى فريقه.

صحيفة "elcomercio" أوضحت أن العلاقة بين جيسوس وكاريلو مميزة للغاية، لكن إمكانيات فلامنجو المادية لم تساعده في التعاقد مع البيروفي.

وأشارت الصحيفة أن المدرب البرتغالي عازم على ضم الجناح البيروفي إلى فريقه المقبل عقب رحيله عن فلامنجو.

النصر يبحث عن حارس

يسعى النصر لضم حارس ثالث بجوار الأسترالي براد جونز والسعودي وليد عبد الله، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير صحفية أن أمين بخاري؛ حارس مرمى الاتحاد، على رادار مسؤولي العالمي، حيث يُنتظر بدء المفاوضات مع وكيله خلال الأيام القليلة المقبل.