أخبار الدوري السعودي: الأهلي يستهدف التعاقد مع صانع ألعاب بدلاً من زوكانوفيتش

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 23 نوفمبر2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الأهلي يستهدف ضم صانع ألعاب بدلاً من زوكانوفيتش

يدرس النادي الأهلي، وبشكل جدي صرف النظر عن جلب مدافع أجنبي بديلا للبوسني زوكانوفيتش، والتعاقد مع لاعبين محليين في خط الدفاع، والبحث عن صانع ألعاب أجنبي؛ حيث جاء ذلك بعد التشاور مع مدرب الفريق جروس، الذي أبدى رضاه عن المستويات التي يقدمها المدافعون الحاليون.

ويأتي هذا الأمر رغم أن الإدارة عرضت عليه إعادة المدافع البرازيلي سانتوس، لكن المدرب فضل إحضار صانع ألعاب.

مدرب النصر يطلب دعم وسط الملعب

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي تحديد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير قالت أن فيتوريا حدد مركز وسط الملعب مطالبًا بدعمه خلال شهر يناير المُقبل الذي يشهد انطلاق الميركاتو الشتوي.

كما يحب المدير الفني عن عناصر تُجيد اللعب على الأطراف، لتقوية دكة الاحتياط رغبة منه في تعزيز القوة لتحقيق نتائج إيجابية، وعدم تأثر الفريق بغياب عنصر تحت أي ظرف.

سمير نصري مطلوب ضمك

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سعي إدارة نادي ضمك السعودي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي المخضرم سمير نصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب التقارير فأن نادي ضمك تواصل مع ممثلي الفرنسي سمير نصري، صانع ألعاب فريق أندرلخت البلجيكي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتم تداول أسم اللاعب الفرنسي كثيرًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي واقترابه من الدوري السعودي إلا أن المفاوضات لم تتم.

وتم عرض اللاعب الذي مثَّل أرسنال، ومانشستر سيتي الإنجليزيين، مع لاعبين آخرين على الإدارة، التي أبدت اهتمامًا بخدماته.

فيتشو يقرر الرحيل عن الاتحاد

أعلن الأرجنتيني إيمليانو فيتشو؛ محترف اتحاد جدة السعودي، عزمه الرحيل عن العميد، متهمًا الإدارة بالتقصير معه وعدم سداد مستحقاته المالية، التي أضرت به وبعائلته.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للنمور في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أنه يرفض استكمال عقده.

منذ بداية الموسم والأزمة المالية تسيطر على أرجاء النادي الجداوي، حتى تسببت في عدم سداد رواتب اللاعبين في آخر شهرين، هو ما لم يعد يطيقه المحترف الأرجنتيني.''

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا، للرد على الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ محترف الفريق الأول لكرة القدم، مكذبًا إياه في كافة ما سرده.

وأوضحت إدارة الحائلي أن أزمة اللاعب بدأت بعد رحيل المدير الفني السابق التشيلي لويس سييرا، حيث نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي عبارة "إذا رحلت يا معلمي، سنرحل معًا"، ليعقد معه المجلس اجتماعًا ويحثه على بذل مزيد من الجهد، لكن الاتحاد ذكر في البيان أنه دون جدوى.

الأحمدي باقٍ في الاتحاد

نفى المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب اتحاد جدة، ما تردد عن عزمه الرحيل عن العميد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال اللاعب، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياض": "لا أعلم من أين يأتي الحديث عن رحيلي، أن مرتبط بعقد مع الاتحاد وملتزم به، ولم أفكر في الرحيل على الإطلاق".

الأهلي يغلق الباب في وجه بلعمري

يبدو أن الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الشباب، سيكون ملفوظًا في الدوري السعودي في ظل التقارير التي تؤكد تمرده على الليوث.

سالم الأحمدي؛ مدير المركز الإعلامي بالأهلي، هاجم المدافع الجزائري، إثر تصرفاته مع مسؤولي الشباب في الفترة الأخيرة، وتخلفه عن المران دون إذن، مؤكدًا أنه لا يليق بارتداء قميص الراقي، نافيًا ما تردد عن الدخول في مفاوضات معه. (طالع التفاصيل)

لاعب الشارقة ينفي عرض الهلال

نفى البرازيلي إيجور كورنادو؛ محترف الشارقة الإماراتي، ما تردد عن تقديم الهلال عرضًا للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد كورنادو على سعادته في النادي الإماراتي، موضحًا أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الملك. (طالع التفاصيل)