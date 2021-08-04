أخبار الدوري السعودي: رسالة آل فتيل للأهلي وبواليا يقترب من أبها

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

رسميًا الطائي يعلن التعاقد مع أمير سعيود

رسالة آل فتيل للأهلي بعد توقيعه للنصر

التعاون يقترب من التعاقد مع حسن العمري

والتر بواليا يقترب من الأهلي

والتر بواليا يقترب من الأهلي

أعلن نادي الطائي تعاقده مع أمير سعيود، قادمًا من صفوف شباب بلوزداد الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع النجم الجزائري مع الطائي على عقد لمدة موسمين.

حرص آل فتيل على أن يوجه رسالة إلى النادي الأهلي، بعد انضمامه لنادي النصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة.

وجاء نص تغريدة آل فتيل كالآتي: "كل الشكر والتقدير لإدارات النادي الاهلي التي تعاقبت عليه .. ولجمهوره العظيم الذي لن أوفيه حقه مهما قلت .. ولن أنسى هذا الكيان الذي نشأت فيه وكبرت معه، شكراً لكم جميعاً وكل أمنياتي بالتوفيق للنادي الملكي العظيم".

أفادت تقارير صحفية، اقتراب التعاون من التعاقد مع حسن العمري، لاعب القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة الرياضية فإن التعاون، سيقدم 18 مليون ريال للحصول على توقيع اللاعب، ومن المنتظر أن يحصل على الإجابة خلال 48 ساعة.

كشفت تقارير صحفية، أن نادي أبها تقدم بعرض إلى الأهلي المصري، للحصول على توقيع مهاجمه الزامبي والتر بواليا.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إدارة أبها تريد التعاقد مع بواليا على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار أفضلية الشراء.

يبدو وأن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اقتربت كثيرًا من حسم التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الهلال وصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في وست بروميتش، من أجل انتقال البرازيلي بيريرا إلى صفوف الزعيم.