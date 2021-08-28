أخبار الدوري السعودي اليوم: مطلب للنصر بضم الأحمدي وحقيقة رحيل حجازي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 2021:

هل يعود حجازي للأهلي المصري؟

انتشرت أخبار في الأيام الأخيرة عن رغبة الأهلي المصري في استعادة نجم دفاعه أحمد حجازي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

صحيفة الوطن المصرية تحدثت عن الأمر، وأكدت أن المارد الأحمر لا يسعى في الوقت الحالي لإعادة حجازي من الاتحاد.

مفاجأة صادمة .. الاتحاد يفسخ عقد كريم الأحمدي

في مفاجأة صادمة للجميع، أفادت العديد من المصادر الصحفية أن نادي الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع نجم وسطه كريم الأحمدي على فسخ عقده بالتراضي ورحيله عن الفريق هذا الصيف.

الصحفي هتان النجار أوضح أن فسخ العقد حدث بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب وستُؤثر على مشاركته في بقية مباريات الموسم الجاري، فيما تحدثت مصادر أخرى عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع لاعب وسط أجنبي آخر.

الهريفي يطالب النصر بالتعاقد مع الأحمدي

طالب لاعب النصر السابق فهد الهريفي رئيس النادي مسلى آل معمر بالتعاقد مع كريم الأحمدي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد انتشار الأخبار التي تفيد بقرب رحيله من العميد.

وكتب الهريفي مطالبه لآل معمر عبر تويتر، وأكد من خلال تغريدته على التغير الكبير الذي سيشهده النصر في حالة التعاقد مع المغربي.

هاسي يطلب من الأهلي التعاقد مع ظهير أيمن

أشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب الأهلي السعودي بيسنيك هاسي طالب الإدارة بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن قبيل نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب الرياضية، فإن هاسي طلب هذا الأمر بعد مباراة نادي ضمك التي انتهت بالتعادل في الجولة الثالثة.

وتحدثت الأخبار إلى أن الأهلي سيتحرك من أجل ظهير الهلال مد الله العليان في الساعات القادمة، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام.

البلوي يتحدث عن رحيل المولد

تحدث المدير التنفيذي لنادي الاتحاد عن القضية التي تشغل جماهير الكرة السعودية ككل في الأيام الأخيرة، وهي رحيل فهد المولد من العميد.

ونشر الإعلامي الرياضية علاء سعيد فيديو للبلوي عبر تويتر قال فيه: "فهد يقدم كل شيء هذا الموسم في التدريبات، ولكن الضغوط قوية ومن الطبيعي أن يمر بأزمة، وقد طلب أن يستريح نفسيًا".

وأضاف: "إن شاء الله ينضم للمنتخب ويعود ويكون مستمر مع الفريق، ولا يوجد لدينا تفكير في مغادرته".

مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



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