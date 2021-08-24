أخبار الدوري السعودي اليوم: ديانج مطلوب في النصر وصراع في جدة على أنسيلمو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021:

حسم مصير انضمام جيوفينكو للفيصلي

صرح الإيطالي باولو تراميزاني المدير الفني لنادي الفيصلي بعدم رغبته في ضم لاعب الهلال السابق سيباستيان جيوفينكو عبر برنامج "صدى الملاعب".

وقال مدرب العنابي: "نجم الهلال السابق لاعب رائع وأنا شخص محترف، ليس من الجيد الحديث عن لاعب ليس في فريقي، ونحن لا نفكر في ضم أي لاعبين جدد للفيصلي في الفترة الحالية".

النصر ينافس جلطة سراي على أليو ديانج

منافسة بين جلطة سراي التركي والنصر السعودي على لاعب الأهلي المصري.

تقدم النادي التركي بعرض قيمته 5.5 مليون دولار مقابل الحصول على اللاعب أليو ديانج، وأكدت مصادر بأن فارس نجد كان قد تواصل مع إدارة النادي المصري بشأن ضم اللاعب المالي، ويذكر أن النادي المصري طلب 8 ملايين دولار مقابل تخليه عن اللاعب.

الاتحاد يدخل السباق على ضم أنسيلمو

الاتحاد دخل في سباق التعاقد مع أنسيلمو، في الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي بضم اللاعب البرازيلي ويحاول التوصل لاتفاق مادي مع إدارة الوحدة، وأصبح اللاعب قريبًا من الانضمام لفريق الاتحاد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

بيدرو إيمانويل على رادار الاتحاد

في ظل بحث النمور عن القائد الجديد للفريق بعد قرار الإدارة النهائي برحيل البرازيلي فابيو كاريلي، ظهر المدرب بيدرو إيمانويل ضمن المرشحين لقيادة الفريق.

سبق للمدرب البرتغالي أن خاض تجربة ناجحة مع التعاون، وتولى تدريب العين الذي لم ينجح معه وتمت إقالته من منصبه في نهاية الموسم الماضي، ويتنافس بيدرو إيمانويل مع الثنائي الروماني كوزمين كونترا ودان بيترسكو على قيادة فريق الاتحاد.

فيديو | هل يرحل؟ .. رسالة غريبة من جوميس تثير قلق جمهور الهلال

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، رسالة أثارت قلق جمهور ناديه، إذ فسرها بعضهم أنه سيرحل قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

It has been 3 yrs since I left for a land and a culture that was unknown to me. A wonderful story. I can’t thank you enough for giving me the opportunity to live in this country, and to fight for @Alhilal_FC I have experienced a lot of emotions and won many titles. 🏆🦁💙🇸🇦 pic.twitter.com/cHyoBVa32O — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 24, 2021

جوميس نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يضم أفضل اللحظات له مع الزعيم منذ انضمامه له قبل ثلاث سنوات.

وكتب الفرنسي: "مرت ثلاث سنوات على اليوم الذي جئت بها إلى أرض وثقافة لم تكن معروفة بالنسبة لي، قصة رائعة، لا يمكنني شكر الهلال بشكل كافٍ على منحه الفرصة لي للعيش في هذا البلد والكفاح من أجله، عشت الكثير من المشاعر هنا وفزت بالعديد من الألقاب".

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