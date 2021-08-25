تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن استقرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق خلفًا للمدرب فابيو كاريلي، الذي تمت إقالته من الفريق مؤخرًا.

وبحسب الإعلامي عادل الماس، فإن المدرب الروماني كونترا، سيتولى قيادة العميد في الفترة المقبلة، وسيتواجد في ملعب المجمعة الرياضية يوم الجمعة المقبل، لمتابعة مباراة العميد أمام الفيصلي، على أن يتولى زمام الأمور بشكل رسمي أمام أبها.

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول نادي الرائد في مفاوضات مع نادي دييجون الفرنسي، للتعاقد مع موسى كوناتي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن الرائد يسعى للتعاقد مع اللاعب السنغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسط اهتمام من الأندية التركي بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 28 عامًا.

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول ثلاثة لاعبين أجانب من نادي الاتحاد، لدائرة المرشحين للخروج عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الإعلامي وليد الفراج، فإن الاتحاد إن تعاقد مع الثنائي نياكاتي وأنسيلمو، سيخرج من قائمة العميد لاعبين من برونو هنريكي، كريم الأحمدي، جاري رودريجيز.

أوضح حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، حقيقة مفاوضات الهلال والنصر، مع الحارس المصري الدولي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الحديدي في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية: "الشناوي ملتزم بعقده مع الأهلي والذي ينتهي بعد أربعة مواسم، ولم أسمع عن عروض الهلال والنصر، إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط".

أعلن نادي الفيحاء، تعاقده مع فواز الطريس، لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وانضم الطريس إلى الفيحاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل مليون ريال، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الرياضية.

مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة

لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

في بث مباشر#ShahidVIP#الرياضة_على_شاهد_وGOBX@mbc_grouphttps://t.co/o5hlnmZubV pic.twitter.com/NLSBt0QZIr — SHAHID (@ShahidVOD) August 25, 2021

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