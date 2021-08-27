أخبار الدوري السعودي اليوم: المولد مطلوب في الهلال والنصر وصفقة جديدة للأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021:

تأجيل حفل وداع جيوفينكو

الأهلي يتعاقد مع فهد الحمد

ترقب الهلال والنصر لموقف المولد مع الاتحاد

الكشف عن موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل المولد

فرانكفورت يصدم الشباب بشأن التعاقد مع أمين يونس

تأجيل حفل وداع جيوفينكو

تأجل حفل وداع الهلال لنجمه الإيطالي الذي أصبح سابقًا سيباستيان جيوفينكو الذي كان من المقرر له أن يقام في مباراة الباطن.

وتحدث الصويلحي عن هذا الأمر عبر تويتر وكتب: "فضلت إدارة الهلال تأجيل الاحتفاء بوداع الإيطالي جيوفينكو على أن يقام في مقر النادي قبل مغادرته من الرياض وذلك لضيق الوقت والاحتفاء بالبطل العالمي السعودي طارق حامدي في مباراة اليوم أمام الباطن".

الأهلي يتعاقد مع فهد الحمد

أعلن النادي الأهلي السعودي التعاقد مع فهد الحمد لاعب نادي التعاون، ووقع اللاعب على عقدٍ يمتد لأربع سنوات.

سبق للحمد اللعب للفئات السنية للنصر قبل أن ينضم لسكري القصيم في 2019، وهو يجيد اللعب في الدفاع.

ترقب الهلال والنصر لموقف المولد مع الاتحاد

يترقب عملاقي العاصمة السعودية الرياض الهلال والنصر موقف فهد المولد مع الاتحاد، والذي من المقرر أن يتم حسم موقفه مع الاتحاد في الأيام القادمة.

طلب المولد الرحيل من العميد بشكلٍ رسمي، وذلك بسبب الضغط النفسي الذي يمر به.

الكشف عن موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل المولد

أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد قامت بتأجيل مناقشة طلب المهاجم فهد المولد بالرحيل عن صفوف العميد، إلى غدًا السبت.

إدارة الاتحاد قررت تأجيل مناقشة مسألة رحيل المولد، لارتباط الفريق بمواجهة الفيصلي، بختام الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يعقد المولد غدًا السبت اجتماعًا حاسمًا مع إدارة أنمار الحائلي، من أجل النظر في طلبه بمغادرة أسوار النادي، حيث يتبقى في عقده أقل من عام و 5 أشهر، على دخول الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ دون العودة لناديه.

ورفض أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، وحامد البلوي الرئيس التنفيذي لكرة القدم، طلب المولد بالرحيل عن النادي، خاصة وأنه واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الاتحاد.

فرانكفورت يصدم الشباب بشأن التعاقد مع أمين يونس

أكدت تقارير صحفية، على أن مفاوضات نادي الشباب السعودي مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط أمين يونس قد انهارت.

وكان الشباب قد دخل في مفاوضات رسمية مع النادي الألماني من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الأصول التونسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية إلى أن مفاوضات الشباب مع فرانكفورت من أجل ضم أمين يونس انهارت، واللاعب سيبقى مع فريقه.

وأضافت الشبكة أن نادي الشباب كان قد عرض مبلغ 4 مليون يورو، من أجل التعاقد مع أمين يونس، ولكن اليوم قررت إدارة النادي الألماني الرفض بشكل نهائي.

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن