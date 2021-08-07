تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 7 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

علمت مصادر موقع جول، اقتراب من التعاقد مع خليفة الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، وفريق القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما علمته مصادر موقع جول، فإن نادي القادسية سيحصل على ثمانية ملايين ريال قيمة انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى الهلال، بعد مفاوضات طويلة مع عدة أندية.

أعلن نادي النصر، تعاقده مع محمد قاسم، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

وانتهى عقد القاسم مع الفيصلي، ليتعاقد معه العالمي لتعزيز مركز الظهير الأيسر، عقب إعارة الكوري الجنوبي كيم جين سو.

أعلن نادي الفيصلي، تعاقده مع عبد المجيد السواط، قادمًا من نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب بيان الفيصلي، فإن السواط انضم للفريق بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، بعد فترته مع الاتحاد ومن قبله الهلال والتعاون.

أعلن نادي الفيحاء، تعاقده مع المهاجم فيرناندو أنداري، لاعب بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم المهاجم البرازيلي إلى صفوف الفيحاء، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند أحقية الشراء في العقد.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب النصر من التعاقد مع عبد العزيز العلاوي، الظهير الأيسر لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن الباطن قريب من التعاقد مع العلاوي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الفترة المقبلة.