أخبار الدوري السعودي: فهد المولد إلى النصر وفيلانويفا مستمر بالاتحاد

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

فهد المولد يعلن انتقاله للنصر

أثار فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة، الجدل بين جمهور ناديه بعدما أعلن اقتراب انتقاله للنصر في الموسم المقبل.

اللاعب يخضع حاليًا لعقوبة الإيقاف لمدة عام كامل من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات خلال الموسم الماضي، ومن المقرر أن تنتهي فترة الإيقاف في مايو عام 2020.

وظهر المولد في فيديو مع أحد جمهور العالمي، الذي يسأله عن ارتدائه لقميص النادي العالمي، ليرد: "إن شاء الله". (شاهد الفيديو)

فيلانويفا مستمر مع الاتحاد

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب الاتحاد، استمراره في صفوف العميد حتى نهاية عقده، نافيًا كافة التقارير الصحفية التي أشارت لرحيله في يناير.

التشيلي من المقرر أن ينتهي عقده مع النمور بنهاية الموسم الجاري، وعدد من أندية بلاده مهتمة بالتعاقد معه.

ونفى فيلانويفا تلقيه إلى عرض رسمي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا رغبته في إكمال عقده مع النادي الجداوي. (طالع التفاصيل)

داكوستا يطلب فسخ تعاقده

غادر المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة، المملكة أمس الأحد، مطالبًا بفسخ تعاقده مع النمور.

المغربي ثالث لاعب يرحل عن العميد بالموسم الجاري بعد الأرجنتيني إيميليانو فيتشو والتشيلي لويس خيمينيز.

ويأتي قرار دا كوستا بالرحيل إثر عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين، وهو ما يكفل له حق فسخ التعاقد وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)