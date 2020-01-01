أخبار الدوري السعودي: محترف النصر يُقرر الرحيل نهاية الموسم

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 8 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم بعد نهاية الميركاتو الشتوي

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 8 فبراير 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

بيتروس يُقرر الرحيل عن النصر

توقعت تقارير صحفية سعودية رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر السعودي عن فريقه خلال نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

الهلال يبدأ البحث عن أجانب جُدد

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن إدارة نادي الهلال بدأت مساعيها للبحث عن ثلاثة محترفين أجانب للموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لقرب انتهاء عقود ثلاثة من محترفي الفريق مع نهاية الموسم الجاري، الفرنسي جوميس والإيطالي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو.

الهلال مهتم بضم فالكاو

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي الهلال السعودي، قدم عرضًا إلى جالطة سراي التركي، للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. طالع التفاصيل

الاتحاد يفشل في تسويق برجيوفيتش وجوناس

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن فشل الإدارة في تسويق الثنائي الأجنبي الصربي بيرجوفيتش والبرازيلي جوناس، حتى الآن.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن هذا الأمر يعود إلى ارتفاع قيمة عقد الثنائي، مما يجعل التعاقد معهما أمرًا صعبًا في ظل عدم ظهورهم بشكل جيد مؤخرًا. طالع التفاصيل

أيمن عبدالنور مطلوب في الدوري السعودي

أكد عبدالقادر الجلالي وكيل اللاعب أيمن عبدالنور أن وجهة اللاعب المُقبلة قد تكون إلى الدوري السعودي، خاصة بعدما طلب فسخ تعاقده مع نادي قيصري سبور التركي بسبب عدم الحصول على مستحقاته. طالع التفاصيل

الأهلي يفاوض مدرب صربي

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن مسؤولي الراقي فتحوا باب المفاوضات مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، لخلافة المدرب الحالي كريستيان جروس. طالع التفاصيل

جوميس يتطلع إلى الرحيل

قالت تقارير صحفية تركية أن الهداف الفرنسي جوميس مهاجم الهلال سيكتفي بما قدم لفريقه الحالي الهلال وينوي العودة لفريقه السابق جلطة سراي التركي، وذلك بحسب تقارير صحافية تركية تحدثت عن اقتراب وشيك للاعب للعودة لناديه السابق، بعد أن ينهي عقده الحالي مع الأزرق مع نهاية الموسم الحالي.

الفتح رفض التنازل عن علي الزعقان للشباب

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الفتح رفضت فكرة انتقال لاعب خط الوسط علي الزعقان لصفوف نادي الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعد دخول الإدارة الشبابية في أحاديث شفهية مع نظيرتها إدارة الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية حول إمكانية التعاقد مع اللاعب، إلاّ أن الإدارة الفتحاوية رفضت التخلي عن خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده عام 2021م.

العدالة يُعيد نايف هزازي

حصل نادي العدالة الناشط بالدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، على توقيع المهاجم السعودي نايف هزازي، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية.

الاتحاد يتخلى عن جوناس

قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الإطاحة باللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا من قائمة الـ30 لاعباً من أجل قيد الصفقة الأخيرة للفريق.

وكانت إدارة العميد قد أعلنت تعاقدها مع اللاعب الايفواري ويلفريد بوني ليدعم هجوم الفريق الاتحادي خلال الفترة المُقبلة.

البلايلي يتمسك بالبقاء بالأهلي

تمسك الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الأهلي السعودي، باستكمال الموسم الجاري مع الراقي رغم تلقيه عرض احتراف بالدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن البلايلي تلقى عرضًا من نادي أولمبيك نيم الفرنسي، إلا أنه قابله بالرفض، مفضلًا تأجيل البت في مستقبله إلى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

الهلال يفاوض فهد العبيد

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم فتحت خط مفاوضات مع نادي المجزل أحد أندية دوري الدرجة الأولى لضم فهد العبيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب فهد العبيد في مركز الظهير الأيسر، وقد يكون خيارًا بديلاً للفريق بعد رحيل حسن كادش إلى صفوف نادي التعاون.

صراع بين النصر والشباب على لاعب أبها

يبدو أن الفترة المُقبلة ستشهد صراعًا بين إدارتا ناديي النصر والشباب على ضم أحد اللاعبين المحليين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب التقارير فأن ناديي النصر والشباب يستهدفان التعاقد مع سميحان النابت، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، في انتظار موقف ناديه.

الهلال مهتم بالتعاقد مع مهاجم مونتيري

يبدو أن إدارة نادي الهلال قد بدأت التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية بقوة من الآن، من أجل دعم الفريق بلاعبين سوبر كما تصفهم الجماهير، وذلك بحسب ما كشفت تقارير صحفية مكسيكية.

التقارير المكسيكية أكدت أن نادي الهلال السعودي أحد المهتمين بالتعاقد مع مهاجم فريق مونتيري، روجيليو فونيس موري، صاحب الـ 28 عامًا، وذلك في ميركاتو الصيف المقبل.

بشكتاش يصرف النظر عن بريجوفيتش

كشفت تقارير صحفية تركية عن سبب توقف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقالت الصحافة التركية أن صفقة انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بشكتاش في طريقها للفشل بسبب المغالاة في الطلبات المالية من قبل بريجوفيتش.

الاتحاد يتعاقد مع السواط رسميًا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالمجيد السواط قادمًا من نادي التعاون السعودي عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه. طالع التفاصيل

رئيس جريميو البرازيلي ينفي مفاوضات جوليانو

نفى روميلدو بولزان جونيور، رئيس نادي جريميو البرازيلي، التفاوض مع اللاعي جوليانو دي باولا لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

وحسم رئيس النادي البرازيلي هذه التقارير مؤكدًا أنه معجب جدًا بأداء جوليانو مع النصر، ولكن التعاقد مع اللاعب صعب؛ نظرًا لارتفاع قيمته المالية، والذي وصفه بأنه بعيد جدًا عن أحلام النادي البرازيلي.

الاتحاد يتعاقد مع السواط ويفاوض التعاون لضمه في الشتوية

تفوق نادي الاتحاد على الأهلي والنصر، وحصل على توقيع عبد المجيد السواط، ويفاوض نادي التعاون، من أجل شراء المدة المتبقية في عقده. اقرأ التفاصيل

التعاون يتفق مع ضمك على ضم أبو سبعان

نادي التعاون اتفق مع ضمك على ضم محمد أبو سبعان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على أن تكون مباراته أمام الفتح هي الأخيرة. اقرأ التفاصيل

تقارير: حاتم بن عرفة يتلقى عروضًا من ألميريا وفريقين بالسعودية

الشباب وضمك السعوديان قدما عرضين إلى الفرنسي حاتم بن عرفة، من أجل الحصول على خدماته، بالإضافة لنادي ألميريا الإسباني. اقرأ التفاصيل

السهلاوي يوقع للتعاون

أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد رسميًا مع اللاعب محمد السهلاوي بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادي الشباب أمس بحسب ما أعلن اللاعب نفسه.

حساب الرسمي بموقع "تويتر" أعلن إن السهلاوي انضم للفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وتمت إجراءات التعاقد في مقر النادي بحضور محمد القاسم رئيس التعاون واللاعب. طالع التفاصيل

عمر خربين يتلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية

قالت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب الدولي السوري عمر خربين تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بحسب صحيفة «الإمارات اليوم» فأن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال السعودي، لضم المهاجم السوري عمر خربين خلال الانتقالات الشتوية الحالية. طالع التفاصيل

الاتفاق يُعلن تعاقده مع وليد أزارو على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وغرد الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر تويتر : " أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري". طالع التفاصيل

اتحاد جدة يعير سانوجو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء، الموافقة رسميًا على إعارة الإيفواري سيكو سانوجو؛ لاعب الفريق، إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام كامل، ينتهي في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء، توقيع مخالصة مالية مع مهاجم الفريق محمد السهلاوي، ليرحل رسميًا عن صفوف الليث الأبيض.

من جانبه، أوضح اللاعب أنه تنازل عن كافة مستحقاته المتبقية لدى الشباب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين.. شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء مخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد، لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة". (طالع التفاصيل)

وليد عبدلله يرفض عرض النصر

أكد تقارير صحفية رفض الحارس وليد عبد الله العرض المقدّم من إدارة النصر لتجديد عقده لمدة موسمين، رغم رغبته البقاء مع الفريق إلا إنه يرغب في الحصول على عرض أفضل.

الاتحاد قريب من حسم صفقة طلال عبسي

قالت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد قريبة من حسم أمر التعاقد مع قائد نادي التعاون اللاعب طلال عبسي ليصبح لاعباً اتحادياً ابتداء من الموسم القادم ولمدة موسمين بعد توصية من قائد الفريق السابق محمد نور، وتستمر مفاوضات الإدارة مع نظيرتها في نادي التعاون لشراء الفترة المتبقية في عقد اللاعب للاستفادة منه في باقي منافسات الموسم.

التعاون يعلن انتقال محمد محسن إلى ضمك

أعلن نادي التعاون، عن انتقال لاعبه محمد محسن إلى صفوف ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إجراء مخالصة مالية معه. اقرأ التفاصيل

تقارير: الاتحاد يحتاج 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش وإتمام صفقة الكعبي

الاتحاد يرغب في التخلص من الصربي بريجوفيتش، من أجل إتمام صفقة انتقال أيوب الكعبي، مهاجم الوداد المغربي السابق. اقرأ التفاصيل

رسميًا | الهلال يضم مدالله عليان ويُعلن رحيل حسن كادش للتعاون

أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع مدالله عليان مدافع التعاون خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، وفي المقابل تخليه عن لاعبه حسن كادش لنادي سكري القصيم.

متصدر الدوري السعودي كان قد توصل لاتفاق مع عليان على ارتداء قميصه بدءً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع التعاون، وقد دخل في مفاوضات مع الفريق الأصفر لمحاولة شراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب وإتمام الصفقة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

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الأهلي يؤكد الموافقة على عرض الاتفاق السعودي لضم أزارو

تحدث أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي حسم موقفه برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن اللاعب يرغب في الرحيل نهائيًا ولم يحسم موقفه مع النادي.

الاتحاد يؤكد عدم تلقي بريجوفيتش أي عرض

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، موقف الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، من الاستمرار في صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

وكتب متحدث العميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لإغلاق هذا الموضوع نهائيًا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بريجوفيتش من أي نادٍ".

وأضاف: "هو مستمر مع الفريق، وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية، وتوافق عليه الإدارة، سيتم الإعلان عنه". (طالع التفاصيل)

الهلال يرغب في الإبقاء على الشهري

دفع تألق صالح الشهري؛ مهاجم الهلال السعودي، مسؤولي الزعيم للتحرك من أجل الإبقاء عليه في صفوف الفريق بشكل نهائي.

ووفقًا صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة القلعة الزرقاء بدأت إجراءات تمديد عقد الشهري، حيث تسعى لشراء ما تبقى من عقده مع الرائد، والذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تحركات مجلس الهلال جاءت بعد توصيات من الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، إذ لديه رغبة كبيرة في بقاء الشهري بعدما أصبح يعتمد عليه بصفة أساسية بجانب الفرنسي بافيتيمبي جوميس. (طالع التفاصيل)

سباق بين الهلال والنصر على لاعب الرائد

دخل قطبا العاصمة السعودية "الرياض"؛الهلال والنصر، في صراع على ضم محمد العمري؛ ظهير أيسر الرائد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الهلال والنصر دخلا السباق لكسب خدمات العمري بعدما دخل الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون إذن ناديه الأصلي، على أن ينضم لناديه الجديد في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الزعيم يسعى للظفر باللاعب، لتعويض رحيل حسن كادش المحتمل إلى نادي التعاون.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن الرائد قدم عرضًا للعمري من أجل تجديد عقده بطلب من الألباني هاسي؛ المدير الفني للفريق، وتنتظر حاليًا رد اللاعب. (طالع التفاصيل)

الأهلي يرفض عودة سانتوس ويُغلق ملف الأجانب

أفادت مصادر مسؤولة في الأهلي أن باب عودة المدافع البرازيلي سانتوس للفريق مغلقة تمامًا، كما أوضح أنه تم غلق ملف التعاقد مع لاعبين أجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي.

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3 أندية من الدوري السعودي تطلب توقيع عبد الله السالم

تلقى عبد الله السالم مهاجم النصر السابق 3 عروض من أندية الدوري السعودي، ويدرس اللاعب حاليًا تلك العروض لقبول أحدها.

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مختار فلاتة ينتظر تقرير كامبيلوس لحسم موقفه في التعاون

ينتظر مختار فلاتة رأي المدرب الجديد للتعاون فيتور كامبيلوس لحسم مستقبله مع الفريق.

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النصر يبدأ دراسة ملف تجديد عقود 6 من لاعبيه

تنتظر إدارة النصر تقرير المدرب روي فيتوريا حول اللاعبين للبدء في دراسة ملف تجديد عقود 6 من اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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جناح ميتز الفرنسي في الدوري السعودي

أعلن نادي العدالة السعودي تعاقده رسميًا مع المالي الدولي آدام تراوري؛ لاعب وسط ميتز الفرنسي، في ثالث صفقات الفريق الأجنبية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

المالي صاحب الـ24 عامًا شارك في 17 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وكأس العالم قطر 2022.

الشباب ينضم لسباق الأندية السعودية نحو بانيجا

انضم الشباب لعدد من الأندية السعودية خاصة الأهلي والاتحاد في سباق التعاقد مع إيفر بانيجا لاعب إشبيلية الذي سينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

الليوث قدموا عرضًا رسميًا للاعب الأرجنتيني وبانتظار الرد

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كارلوس إدواردو قد يرحل عن الهلال

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أنباء غير سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما توقعت رحيل اللاعب كارلوس إدواردو عن الفريق نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

التقارير البرازيلية قالت أن مشوار "السوبر" كما تُلقبه الجماهير مع الزعيم قد ينتهي قريبًا، خاصة مع قرب نهاية عقده في يونيو 2020، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الحالي. طالع التفاصيل

الاتحاد يُفاضل بين طلال العبسي وعلي لاجامي

تسعى إدارة الاتحاد إلى تأمين خط دفاع الفريق، وأبرز الأسماء التي على رادار الإدارة حاليًا قائد فريق التعاون لاعب الاتحاد السابق طلال العبسي.

كما برز المدافع المتألق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي على لاجامي لاعب نادي الفتح. طالع التفاصيل

جارسيا يطلب من الشباب الاستغناء عن جوانكا والتعاقد مع صانع ألعاب

طلب جارسيا، المدير الفني للشباب، من إدارة ناديه، الاستغناء عن جوانكا، والتعاقد مع صانع ألعاب يمتلك إمكانيات عالية. اقرأ التفاصيل

وليد أزارو مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترقب أكثر من نادٍ لموقف اللاعب المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.

وقالت التقارير أن أندية الحزم وضمك والاتفاق يترقبون موقف أزارو مع الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو والشتوي الحالي. طالع التفاصيل

النصر لم يفتح باب المفاوضات مع عوض خميس

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر السعودي لم تتواصل حتى الآن مع اللاعب عوض خميس رغم دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده نهاية الأسبوع المُقبل.

ويدخل عوض خميس، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، فترة الستة أشهر من عقده الأسبوع المقبل، مما قد يُثير الغموض حول مصيره. طالع التفاصيل

الاتحاد ينتظر وصول أيوب الكعبي

تنتظر إدارة نادي اتحاد جدة السعودي وصول اللاعب الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشون الصيني إلى دبي خلال الساعات المقبلة وذلك لإجراء الفحوص الطبية.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فأن الكعبي سيصل دبي تمهيدًا لانتقاله لنادي الاتحاد بعقد يمتد إلى عامين ونصف العام مقابل 2.5 مليون دولار. طالع التفاصيل

"اضرب يا بدري" - الاتحاد يعلن ضم "أنيس" قادمًا من الترجي التونسي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن ضم التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الفريق.

رسميًا | فيلانويفا يُغادر الاتحاد ويُوقع للفيحاء

أعلن الاتحاد رسميًا رحيل نجمه كارلوس فيلانويفا بعد 3 سنوات ونصف من التألق والأداء الملفت، وأعلن الفيحاء ضم اللاعب التشيلي حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي.

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صفقة تبادلية بين النصر والشباب

يبدو أن نادي الشباب مُقبل على صفقة تبادلية مع جاره النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، بحسب ما كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية.

وقالت صحيفة "الوطن" أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفقت مع نظيرتها في النصر برئاسة صفوان السويكت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم.

وتأتي هذه الموافقة من قبل إدارة الليوث مقابل تنازل الإدارة النصراوية عن حارس المرمى عبدالله العويشير، الذي لا يتواجد مع الفريق بشكل أساسي.

النصر يستهدف عودة الثنائي المُعار

أكدت تقارير صحفية سعودية دراسة إدارة النصر بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا، مدرب الفريق، احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت التقارير إنه من المتوقع أن تُخاطب إدارة العالمي بشكل ودي مع إدارتي أبها والعدالة؛ وذلك من أجل إنهاء اعارة المهاجم صالح آل عباس والمدافع الأيسر خالد الدبيش.

رسميًا | الرائد يدعم دفاعه بثنائي القادسية والفيصلي

أعلن الرائد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدافعين، عقيل بلغيث من الفيصلي وفواز فلاتة من القادسية، لدعم خط دفاعه الذي استقبل هذا الموسم 25 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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رسميًا | الاتفاق يدعم خط وسطه بالبرازيلي سوزا

أعلن الاتفاق رسميًا يوم أمس الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي سوزا قادمًا من سيزيرو أوساكا الياباني.

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خلاف بين إدارة الهلال ووكيل اللاعب على مدة العقد

قالت تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي الهلال السعودي أن هناك خلاف بسيط بين إدارة الزعيم ووكيل اللاعب كارلوس إدواردو يؤجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، وقالت التقارير أن الخلاف بين الإدارة ووكيل يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط. طالع التفاصيل

وليد عبدالله يرفض العرض المُقدم من إدارة النصر

يبدو أن إدارة النصر لن تُغلق ملف الحارس الدولي وليد عبدالله بسهولة، خاصة بعدما أكدت تقارير رفض الحارس تجديد عقده مع الفريق النصراوي خلال الفترة الحالية، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العالمي عرضت على اللاعب مليون و 800 ألف ريال في الموسم الواحد، وهو ما رفضه الحارس. طالع التفاصيل

الترجي: رفضنا العرض السعودي وأنيس البدري غادر دون إذن

نشر نادي الترجي التونسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا، يعلن خلاله رفض العرض السعودي، وأن رحيل أنيس البدري جاء بشكل غير قانوني. طالع التفاصيل

رسميًا - الاتحاد يعلن ضم البرازيلي برونو أوفيني

أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع البرازيلي برونو أوفيني، مدافع الوكرة القطري، لينضم لصفوف العميد لمدة موسمين ونصف، تبدأ بفترة الانتقالات الشتوية الحالية. طالع التفاصيل

الصليهم ينتظر 12 يومًا ورئيس الشباب يحدد قيمة بيع عقده

عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط الشباب، ينتظر يوم 25 يناير الجاري، للتوقيع لفريق آخر، وخالد بلطان رئيس النادي، يحدد قيمه بيع الباقي من عقده. طالع التفاصيل طالع التفاصيل

إدواردو باقٍ في الهلال

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي رحب بتجديد عقده مع الزعيم، موضحة أنه سيتم توقيع العقود الجديدة رسميًا خلال الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

السالم يعود للملاعب

أكدت صحيفة "الرياضية" أن لجنة فض المنازعات سوف تصدر خلال يومين حكمًا قضائيًا يقضي بحرية انتقال عبد الله السالم إلى أي نادٍ دون الرجوع للفيحاء والنصر، الناديين اللذين تسببا في عدم لعبه منذ بداية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب حصل على وعد من اتحاد الكرة بحسم موقفه في أقرب وقت ومنحه الضمانات لحرية الانتقال. (طالع التفاصيل)

الشباب يضم الغامدي

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع خالد الغامدي؛ لاعب الفيصلي السعودي، في صفقة انتقال حر، على أن ينضم للفريق في بداية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

باجندوح يقترب من العودة للاتحاد ومحاولات لإعادة العبسي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقًا لمصادرها مصادرها اقتراب عودة جمال باجندوح؛ لاعب اتحاد جدة السابق وفارازدين الكرواتي الحالي، من العودة من جديد للنادي الجداوي.

وأوضحت أيضًا الصحيفة أنه تم فتح خط مفاوضات مع طلال العبسي؛ مدافع الفريق السابق والتعاون الحالي، من أجل العودة لارتداء قميص الاتحاد من جديد. (طالع التفاصيل)

عبد المجيد السواط يرفض عرض التعاون لتجديد عقده، والكبار يترقبون

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض لاعب الوسط عبد المجيد السواط عرض التعاون لتجديد عقده والذي سينتهي في صيف 2020، مما يعني أنه دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل في الأول من يناير الجاري وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه وبالمجان.

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الترجي يُوافق على طلب الاتحاد شراء أنيس البدري

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الترجي وافقت على طلب الاتحاد التعاقد مع أنيس البدري مقابل نصف مليون دولار، علمًا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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آداما تراوري يتوصل لاتفاق مع العدالة

نجح العدالة في التوصل لاتفاق مع ميتز حول ضم آداما تراوري نجم منتخب مالي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

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اتجاه في الفيصلي لفسخ عقد ويليام ألفيس واستبداله بمهاجم آخر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن إدارة الفيصلي تفكر جديًا وبالاتفاق مع المدرب شاموسكا على فسخ عقد المهاجم البرازيلي ويليام ألفيس واستبداله بلاعب آخر.

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الأهلي يرفض بيع مهاجمه عمر السومة

نفى مصدر داخل النادي الأهلي السعودي كل ما يتردد عن عروض مصرية أو إماراتية أو غيرها للتعاقد مع عمر السومة، مؤكدًا في نفس الوقت عدم وجود أي تفكير في التخلي عنه.

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مفاجأة سوق الانتقالات الشتوي .. هل يعود تياجو نيفيز للهلال؟

كشفت صحيفة برازيلية عن اتصالات بين الهلال ولاعبه السابق تياجو نيفيز لاستطلاع رأيه بالعودة لارتداء القميص الأزرق، خاصة بعدما بات قريبًا من فسخ عقده بالتراضي مع فريقه كروزيرو.

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الفتح يرفض طلب الأهلي ويوجهه نحو مدافع التعاون

رفض الفتح طلب الأهلي التعاقد مع علي لاجامي خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وهو ما وجه بوصلة الأهلي إلى مدافع التعاون طلال عبسي وقد بات قريبًا منه خاصة للعلاقات الجيدة بين الطرفين وبعدما سمح النادي للاعب وسطه سلطان مندش بالانتقال بالإعارة لنادي سكري القصيم.

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الهلال يقترب من التجديد للمعيوف والبليهي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال أصبح قريبًا من تجديد عقد الثنائي عبدالله المعيوف وعلي البليهي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم اتفقت مع الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي على تمديد عقديهما لعامين إضافيين. طالع التفاصيل

الاتحاد ينتظر وصول البرازيلي أوفيني

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني؛ سيصل إلى جدة خلال الساعات المُقبلة من أجل استكمال مفاوضاته مع العميد.

ومن المُقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميًا من قبل إدارة النادي. طالع التفاصيل

أيوب الكعبي على أعتاب الاتحاد

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي (26) عامًا، قادما من نادي سينا الصيني، وأن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضافت التقارير إنه من المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة، حيث استقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات، الذي يرى أنه اللاعب المناسب للفريق الاتحادي في خانة الهجوم في المرحلة القادمة. طالع التفاصيل

الهلال يستهدف تجديد عقدي جوميس وإدواردو

أكدت تقارير صحفية سعودية استقرار إدارة نادي الهلال على تجديد عقدي الثنائي بافتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو من أجل استمرارهم مع الفريق.

صحيفة الشرق الأوسط بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم تعمل حاليًا على تجديد عقد الثنائي الفرنسي بافتيمبي جوميس والبرازيلي كارلوس إدواردو.

الشباب يتعاقد مع عبدالله الزوري رسميًا

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان التعاقد مع اللاعب عبدالزوري لاعب نادي الوحدة بشكل رسمي وذلك لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يُمثل الزوري نادي الشباب بداية من الموسم المُقبل عقب نهاية عقده مع نادي الوحدة الذي يتبقى فيه 6 أشهر.

تقارير: الاتحاد يقترب من ضم الجنوب إفريقي ليبو موثيبا

الاتحاد اقترب من الحصول على خدمات المهاجم الجنوب إفريقي ليبو موثيبا، لاعب ستراسبوج الفرنسي، ليكون بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش. طالع التفاصيل

الشباب يتوصل إلى اتفاق مع عبدالله الزوري

أكدت تقارير صحفية توصل إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع اللاعب عبدالله الزوري لاعب نادي الوحدة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق.

عقد الزوري مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر. طالع التفاصيل

الهلال قريب من خساره هدفه البرازيلي لصالح فلامنجو

بات فلامنجو قريبًا من التعاقد مع ميشيل ديلجادو لاعب جوياس المطلوب من الهلال في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

بطل دوري أبطال آسيا ورابع كأس العالم للأندية ارتبط مؤخرًا بالجناح صاحب الـ23 عامًا لتعويض رحيل أي من محترفيه الأجانب خلال ميركاتو يناير ، وخاصة سيباستيان جيوفينكو الذي قيل أنه طلب المغادرة بناءً على طلب من زوجته. طالع التفاصيل

التعاون يُجدد عقد نيلدو لموسم واحد

أعلن التعاون رسميًا تجديد عقد مدافعه البرازيلي نيلدو بترولينا لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي. طالع التفاصيل

فيتوريا يطلب من إدارة النصر تجديد عقدي عوض خميس ووليد عبد الله

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي طلب من إدارة النادي تجديد عقدي عوض خميس ووليد عبد الله على وجه السرعة.

إذ رفع فيتوريا تقريره الخاص بالفريق للإدارة، وقد تضمن توصية منه بتجديد عقدي حارس المرمى ولاعب الوسط على وجه السرعة بعد علمه بنهايتهما بنهاية الموسم الجاري، مما يعني دخولهما الفترة الحرة بالفعل وهو ما يُتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للنصر. طالع التفاصيل

الوحدة يتعاقد مع إلتون جوزيه

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة المدير الفني دانيال كارينيو.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، حيث بث مقطع فيديو للاعب يؤكد أنه سوف يقاتل من أجل نجاح تجربته الجديدة مع النادي. طالع التفاصيل

عبدالرزاق حمد الله لن يرحل عن النصر

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي عدم صحة التقارير التي أشارت إلى رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لينضم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن حمد الله لن يرحل إلى الدوري الإنجليزي في الفترة الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى ارتياحه في النادي.

وتناقلت بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي توصل اللاعب إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا من أجل الانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي. طالع التفاصيل

الهلال يُعلن ضم مدالله عليان رسميًا من التعاون

أعلن الهلال رسميًا التعاقد مع مدالله عليان مدافع التعاون في صفقة انتقال حر، ووقع المدافع السعودي عقدًا مع الزعيم يمتد لثلاث سنوات ويبدأ مع انطلاق الموسم الجديد 2020-2021. طالع التفاصيل

مصطفى زغبة يقترب من ضمك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، من حماية عرين فريق ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ مصطفى زغبة صاحب الـ 29 عامًا، عقده مع فريق الوحدة أمس الأثنين، بعد دخوله الفترة الحرة، بعد مسيرة دامت مع "فرسان مكة" استمرت لـ 6 أشهر فقط

مهند علي ضمن خيارات الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت عدة أسماء لبحث الاستفادة منها للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير بأن الدولي مهند علي مهاجم منتخب العراق يتقدم هذه الأسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى.

مختار فلاتة يُعوض المصاب تاوامبا في التعاون

شوهد مختار فلاتة في تدريبات التعاون اليوم الإثنين تمهيدًا لقيده ضمن قائمة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية تعويضًا للمصاب لياندري تاوامبا. طالع التفاصيل