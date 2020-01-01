أخبار الدوري السعودي: الصليهم يصل لطريق مسدود مع الشباب والأهلي يختار من بين 7 أجانب

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس2 يناير 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 2 يناير 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الصليهم يقترب من الرحيل عن الشباب

أكدت تقارير صحفية وصول العلاقة بين علاقة عبد المجيد الصليهم مع إدارة فريقه الشباب، برئاسة خالد البلطان، إلى طريق مسدود، حيث يقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق.

التقارير أكدت أن الصليهم رفض عروض الإدارة المقدمة له في شأن تجديد عقده الاحترافي لثلاثة مواسم مقبلة، من أجل بقاءه مع الفريق.

وبحسب "الشرق الأوسط" فأن اللاعب رفض جميع العروض المقدمة له، مطالباً بعرض رفضته الإدارة الشبابية، كما إنها وصفته بالطلب التعجيزي.

الأهلي يختار محترف بين 7 لاعبين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن بدء إدارة نادي الأهلي التحرك نحو عقد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل دعم الفريق في بعض المراكز.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الراقي فتحت باب التفاوض مع اكثر من لاعب، حيث وصل العدد إلى 7 لاعبين حتى الآن.

الصحيفة كشفت عن بعض اللاعبين ومنهم الأورجواياني لوديرو والأرجنتيني باننيجا والأكوادوري كازيرس والإسباني جوناثان فييرا وغيرهم.

لوشيسكو يُقرر بقاء عمر خربين في الهلال

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال استقرار المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، على بقاء اللاعب السوري عمر خربين، فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير أكدت أن خربين مستمر مع الهلال، على أن يتحدد مصير بقائه من عدمه نهاية الموسم الجاري، حسب التقرير الفني الذي سيقدمه المدرب الروماني.

الشباب يفاوض السنغالي ماكيتي ديوب

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الشباب السعودي عن رغبة إدارة النادي في التعاقد مع المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب من أجل دعم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وينشط ديوب حاليًا في الدوري الصيني وبالتحديد مع نادي بكين رينهي، ويمتلك تجربة سابقة له في دوري الخليج العربي وبالتحديد مع شباب الأهلي.

صحيفة الرياضية أكدت أن اللاعب حضر إلى الرياض من أجل التفاوض مع إدارة الليوث برئاسة خالد البلطان من أجل التوقيع للفريق.

الوكرة القطري ينفي بيع برونو أوفيني للاتحاد

كشف نايف الخاطر رئيس جهاز الكرة بنادي الوكرة القطري حقيقة الأنباء التي تحدثت عن توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار الخاطر في تصريحات صحفية إلى أن اللاعب يتدرب مع الفريق بشكل يومي، استعداداً لمواجهة السد مساء الخميس المقبل، في افتتاح منافسات القسم الثاني من بطولة دوري نجوم قطر.

وأكد الخاطر في تصريحاته أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي الوكرة حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020، وحتى الآن فاللاعب باقٍ في الفريق. المزيد من التفاصيل

الاتحاد يعلن ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل

أعلن نادي الاتحاد، ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل، لمدة 3 مواسم قادمة، مقابل 1.5 مليون دولار، ليصبح لاعبًا في صفوف العميد.

ليوناردو سيشارك مع الاتحاد في مباراة النصر، المقرر لها يوم 10 يناير المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. اقرأ المزيد من التفاصيل

الرائد يتخلى عن مهاجمه

قرر بينسيك هاسي؛ المدير الفني للرائد، الاستغناء عن الكولومبي ماركو بيريز؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المدرب رفع تقرير إلى مجلس الإدارة شاملًا تقييم المجموعة الحالية من اللاعبين واحتياجاته بيناير، وكان من ضمن توصياته رحيل بيريز.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الإدارة بدأ بالفعل البحث عن مهاجم بديل. (طالع التفاصيل)

قبل أيام قليلة من السوبر - التعاون يقيل مدربه

أعلن نادي التعاون بشكل رسمي إقالة البرتغالي باولو سيرجيو؛ المدير الفني للفريق، رغم بقاء خمسة أيام فقط على لقاء كأس السوبر المحلي أمام النصر.

وتأتي الإقالة بعد الهزيمة أمام الاتفاق في الدوري، إذ لم يتمكن المجلس الصبر على المدرب خوفًا من خسارة السوبر. (طالع التفاصيل)

أبها يفسخ عقد محترفه المصري

قرر مجلس إدارة نادي أبها فسخ التعاقد مع اللاعب المصري أحمد مصطفى بشكل رسمي، إذ لم يقض بين صفوفه سوى ثلاثة أشهر فقط، بعدما انضم له في سبتمبر الماضي قادمًا من جينك البلجيكي. (طالع التفاصيل)

عرضان لاستعارة لاعبي النصر الشباب

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تلقي نادي النصر عرضين من ناديي ضمك وأحد، لضم ثنائي فريق الشباب.

الصحيفة أوضحت أن ضمك يرغب في ضم لاعب الوسط الغوينم، بينما أحد يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرشان، كلاهما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، رحب بالعرضين إلا أنه فضل تأجيل اتخاذ القرار النهائي. (طالع التفاصيل)

حسم مصير المقهوي والمؤشر

تمسك السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي، بالثنائي حسين المقهوي وسلمان المؤشر، بعد تلقيهما عدة عروض للرحيل في يناير المقبل أو بنهاية الموسم.

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن جروس أخطر مجلس الإدارة برغبته في عدم التخلي عن الثنائي، نافيةً بحسب مصادر بالنادي الجداوي صدور أي موافقة رسمية أو شفهية لرحيلهما. (طالع التفاصيل)

اتفاق نهائي بين الاتحاد وبرازيلي وأرجنتيني

اقترب نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، من الإعلان عن أول صفقتين له بالميركاتو الشتوي، الذي ينطلق بشكل رسمي بعد غدٍ الأربعاء في الأول من يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتحاد وصلت إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب وسط روزاريو سنترال الأرجنتيني، لينضم له في يناير المقبل لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيع الرسمي على العقود سيتم بعد اجتياز اللاعب الاختبار الطبي، مشيرًا إلى الصفقة ستكلف خزينة العميد 1.5 مليون دولار.

"الرياضية" أكدت كذلك أن النادي الجداوي اتفق أيضًا مع البرازيلي برونو أوفيني؛ مدافع النصر السعودي السابق والوكرة القطري الحالي، تبقت فقط التفاصيل التعاقدية من أجل التوقيع الرسمي. (طالع التفاصيل)