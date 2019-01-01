أخبار الانتقالات: ستيرلينج يربط مصيره بجوارديولا وكريستيانو رونالدو يُطالب ببوجبا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

باريس سان جيرمان يدرس العودة لطلب هدفه القديم من يوفنتوس

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 24 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 24 نوفمبر 2019:

ستيرلينج يربط مصيره بمصير جوارديولا

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن رحيم ستيرلينج لن يُجدد عقده مع مانشستر سيتي إلا إذا تم تجديد عقد بيب جوارديولا مدرب الفريق.

دخل ستيرلينج في آخر 18 شهراً من عقده الحالي، بعدما أصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم تحت قيادة المدرب الإسباني.

وأضافت الصحيفة مؤكدة إنه إذا غادر جوارديولا بعيدا عن السيتي فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً سوف يتبعه ويغادر أيضاً.

باريس واليونايتد على مشارف التنافس على زانيولو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ميساجيرو" أن كلٌا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مستعدان لدفع 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نيكولو زانيولو لاعب روما.

سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً أول هدف دولي له مع منتخب إيطاليا، كما قدم أداءً جيداً مع الذئاب الإيطالية هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن زانيولو سعيد مع الفريق الإيطالي، إلا أنه سيكون من الصعب على النادي أن يرفض عرضاً كبيراً كهذا من الشياطين الحمر أو من البطل الباريسي.

كريستيانو رونالدو يُطالب بضم بوجبا

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "دون بالون" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد .

تم ربط الفرنسي بالعودة إلى تورينو في بعض الأوقات السابقة، والآن أكبر نجوم النادي يطالبون إدارة البيانكونيري بضم اللاعب.

ولكن لن يتخلى الشياطين الحُمر عن الدولي الفرنسي سوى بأكثر من 105 مليون يورو.

أستون فيلا يهتم ببريوستر وكلوب يُعطي الضوء الأخضر

نشرت صحيفة "ذا ميرور" بعض التقارير التي تؤكد أن ريان بريوستر نجم ليفربول الشاب أصبح هدفاً للكثير من الأندية التي ترغب في ضمه على سبيل الإعارة في يناير القادم، ومن بينهم أستون فيلا الذي يسعى بشكل جدي لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن المدرب يورجن كلوب قد كشف عن استعداده للسماح للاعب البالغ من العمر 19 عاماً بالخروج في يناير القادم لمدة 6 أشهر فقط للحصول على المزيد من الخبرة.

وقد وضع دين سميث مدرب فريق أستون فيلا بريوستر أول أهتماماته في الميركاتو القادم ليكون عوناً لهم في صراعهم للابتعاد عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي.

البورسيون يسعون لخطف أهداف البافاري من جديد

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "إكسبريس" أن بوروسيا دورتموند يسعى للدخول في صفقة غريمة التقليدي " بايرن ميونخ " الذي يحاول التوقيع مع تروي باروت لاعب توتنهام الشاب.

نجح البوروسيون في الإنقضاض وخطف جادون سانشو الذي كان مطلوباً في البافاري قبل عامين، ويأمل في تكرار السيناريو بتأمين خدمات لاعب السبيرز الشاب الذي تحاول إدارة البايرن ضمه.

رفض لايبزج لعرض ألماني يُصعب مهمة اليونايتد للحصول على هالاند

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا ميرور" إنه من الصعب أن ينتقل النرويجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر يونايتد .

وأضافت الصحيفة أن صعوبة الأمر تأتي بسبب رفق لايبزج لعرض كبير من فريق بالبوندسليجا.

فعلى الرغم من تصريح والد هالاند في وقت سابق أن الانتقال إلى ألمانيا يُناسب ابنه، بالإضافة إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 25.7 مليون جنيه استرليني فقط، إلا أنه لم ينتقل للفريق الألماني، ولذا فمن الصعب على الشياطين الحُمر الحصول على خدمات اللاعب في الوقت القريب.