أخبار الانتقالات: نابولي يريد التخلي عن كوليبالي وبرشلونة يبحث عن قلب دفاع

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 16 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 16 نوفمبر 2019:

نابولي يسعى للتخلص من كوليبالي بسبب الميزانية

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "إل ماتينو" وفقاً لما نقلته عن الديلي ميل أن نابولي على استعداد لقبول سعر مخفض وقدره 69 مليون جنية استرليني مقابل التخلي عن اللاعب كاليدو كوليبالي.

وأضافت الصحيفة أن سلسلة النتائج الضعيفة التي حققها الفريق عاملاً في انخفاض ميزانية الانتقالات بالنادي، حيث احتل فريق كارلو أنشيلوتي المركز السابع في جدول الدوري الإيطالي بعد أن انتصروا في 5 مباريات فقط من 12 جولة حتى الأن.

ويأتي السعر المطلوب في اللاعب والبالغ 96 مليون جنية استرليني محاولة لإغراء الفرق الكبرى للحصول على اللاعب السنغالي، بعد أن كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أنه رفض مبلغ 91 مليون جنية استرليني للتخلي عن اللاعب من بضعة شهور.

خاميس رودريجيز يُفضل الإنتر وباريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية من جريدة "دون بالون" أن خاميس رودريجيز سيتجاهل جميع عروض فرق الدوري الإنجليزي إذا غادر ريال مدريد ، خاصة وأن اللاعب أبدى استعداده للانتقال إلى باريس سان جيرمان والإنتر وفقط.

امضى المهاجم الكولومبي جزءاً كبيراً من مسيرته الكروية مع الملكي، وبالفعل هناك الكثير من الفرق التي ترغب في التعاقد معه، ولكنه لن يتوجه إلى إنجلترا، في ظل إهتمام فرق كبيرة في الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي.

برونو فرنانديز لم يتخلى عن حلم الانتقال للفرق الكبرى

صرحت بعض الصحف البرتغالية أن برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتنج لشبونه لديه أحلام لتحقيقها في أكبر الفرق الأوروبية، لكنه ليس في عجلة من أمره.

كان فرنانديز يتصدر عناوين الصحف في البرتغال خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد موسم رائع قدمه في 2018-19 سجل فيها 20 هدفاً وصنع 13 أخرين في 33 مباراة.

كان مانشستر يونايتد و ريال مدريد من بين قائمة طويلة من الفرق التي تضع أعينها على اللاعب، لكن صانع الألعاب الموهوب انتهى به المطاف للبقاء في سبورتنج لشبونة حتى إنتهاء عقده.

مانشستر يونايتد يتعقب الأمريكي جيانلوكا بوسيو

صرح مدير الكشافين الأوروبين في الدوري الأمريكي أن مانشستر يونايتد يراقب جيانلوكا بوسيو لاعب خط وسط كانساس سيتي.

وجاء ذلك بعد سؤاله عما إذا كان الإنتر يتعقب اللاعب الأمريكي، فقد قال إدوارد بورليسون "الإنتر؟، نعم، ومانشستر يونايتد أيضاً"، مُشيراً أن اللاعب يدخل ضمن اهتمامات الشياطين الحُمر.

أتلتيكو مدريد يُخطط للتعاقد مع ماريانو دياز

وفقاً لما نشرته صحيفة "دون بالون" أن أتلتيكو مدريد يُخطط للتعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد .

وأضافت الصحيفة أن دييجو سيميوني مُعجب بشدة باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، ويريد إحضاره إلى واندا متروبوليتانو ليكون بديلاً فعالاً لفارو موراتا.

لم يُشارك دياز مع الملكي في هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

السيد هيساج يُشرف على أن يصبح لاعباً حراً

وفقاً لما قاله الوكيل ماريو جيوفريدي أن تشيلسي قد قدم عرضاً كبيراً للتعاقد مع موكله السيد هيساج ظهير أيمن نابولي في انتقالات صيف 2018.

كان هيساج لاعباً رئيسياً في نابولي ولكن الإصابات ومشاكل اللياقة كانت السبب في إبتعاد النجم الألباني عن الظهور في الدوري الإيطالي، ويقول جيوفريدي إنه من الممكن أن يترك النادي ليصبح لاعباً حراً.

برشلونة يسعى لضم قلب دفاع وظهير أيمن في انتقالات يناير

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع قلب دفاع جديد في الانتقالات القادمة بيناير.

يبدو أن جان كلير توديبو الوافد من فريق تولوز في يناير الماضي لم يُقدم المستوى المناسب ليأخذ مكانا وسط جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه، والأمر نفسه ينطبق على صاحب الـ20 عاماً اللاعب رونالد أراخو.

وفي ظل مشاكل اللياقة البدنية لصامويل أومتيتي أقتنعت إدارة البلاوجرانا أنهم بحاجه إلى تعزيز قلب الدفاع، بالإضافة إلى بحثهم عن ظهير أيمن ليتنافس مع نيلسون سيميدو على هذا المركز.