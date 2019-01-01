أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش يفضل بولونيا ونابولي يقتحم سباق هالاند

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 12 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 12 نوفمبر 2019:

ماتيتش يضغط من أجل الرحيل من مانشستر يونايتد

يخطط نيمانيا ماتيتش للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير القادم، وبحسب تقرير نُشر على ساتا 24 فإنه يضغط بكل قوته على إدارة الشياطين الحُمر من أجل هذا الهدف.

وقد ارتبط متوسط الميدان الصربي بقوة بالانضمام للإنتر مع فتح سوق انتقالات الشتاء، لكنه لا يفكر الآن إلى في الرحيل عن أولد ترافورد.

إبراهيموفيتش يفضل بولونيا

في تقرير صادم نشرته الكوريري ديلو سبورت، ادعت أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش منفتح للعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة بولونيا ، وهو القرار الذي قد يكون بمثابة الصدمة لمحبيه ومتابعيه بل وكارهيه حول العالم.

وارتبط اسم السويدي بالعديد من الأندية الكبيرة في السيري آ، لعل أبرزها ميلان الذي قضى فيه قرابة الموسمين من قبل.

مانشستر سيتي يراقب أويارزابال

بحسب أثليتيك، فإن مانشستر سيتي حدد أول صفقاته في سوق انتقالات يناير، وهو جناح ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال.

وتأتي هذه الخطوة بعد اقتراب الألماني ليوري ساني من الرحيل في الشتاء، ويعتبر بايرن ميونخ هو أكبر المهتمين بالحصول على خدماته.

برشلونة يخشى المغالاة في سعر هالاند

بحسب إي إس بي إن "ESPN"، فإن برشلونة لن ينضم للسباق على إيرلينج هالاند في حالة المغالاة في سعره وطلب 100 مليون يورو أو أكثر.

وقد جذب مهاجم سالزبورج أنظار العديد من الأندية الكبرى بعد أدائه اللافت في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن إدارة البلاوجرانا تخشى من المغالاة في سعره، وهو ما يجعل الفريق الكتالوني ليس طرفًا في السباق على توقيعه.

يوفنتوس هو البيئة المثالية لويليان!

يرى ميرسيا لوتشيسكو مدرب ويليان السابق عندما كان في فريق شاختار دونيتسك، أن الوجهة المثالية للبرازيلي هي يوفنتوس إذا ما أراد الرحيل عن تشيلسي .

ويعد هذا الموسم هو الأخير في عقد البرازيلي مع البلوز، وقد ارتبط بالرحيل عن ستامفورد بريدج خاصةً وأنه لم يخطوا أي خطوة في طريق تجديد عقده حتى الآن.

وقال لوتشيسكو لصحيفة توتوسبورت: "أوشك عقد ويليان مع تشيلسي على الانتهاء، وقد تكون هذه الفرصة المناسبة له للرحيل بعد قضاء 3 سنوات في لندن، وأرى أن يوفنتوس هو النادي الأنسب له".

تشاكا يبحث عن منزل في ميلانو

بحسب RSI فإن جرانيت تشاكا بدأ البحث عن منزل في ميلانو قبل الانضمام للسان سيرو في يناير القادم.

ولم يشارك متوسط الميدان السويسري مع آرسنال منذ واقعته الشهيرة مع جماهير الفريق، خلال مباراة كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما في الشهر الماضي، وما زاد التكهنات بالرحيل هو رد إيمري على سؤال وجه له الأسبوع الماضي عن إمكانية لعب متوسط الميدان مرة أخرى، وكانت إجابة المدرب: "لا أعلم".

وارتبط جرانيت تشاكا بالانضمام لميلان في سوق انتقلات الشتاء القادم، وقد يسهل إتمام الصفقة إيفان جازيديس رئيس الجانرز السابق الذي يعمل مع الروسونيري في الوقت الحالي.

نابولي ينضم للصراع على هالاند

بحسب تقارير نشرتها صحيفة جازيتا ديلو سبورت، فإن نابولي يسعى للحصول على توقيع إيرلينج هالاند ومتوسط ميدان جينك ساندر بيرجي.

ولفت الثنائي النرويجي الأنظار هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ، لكن المهاجم هو من سُلطت عليه الأضواء أكثر بعد أن سجل 26 هدفًا في 18 مباراة مع سالزبورج في جميع المسابقات.

ويستعد نابولي لتقديم عرضًا لبيرجي بحوالي 20 مليون يورو، أما هالاند فلا يمكن تحديد سعره مع تواجد صراع قوي عليه من العديد من الأندية الكبرى.