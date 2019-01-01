أخبار الانتقالات: تعثر مفاوضات ميلان مع السلطان ويوفنتوس يلاحق زانيولو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 9 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 9 نوفمبر 2019.

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مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم كريستيان إريكسن

أكدت بعض التقارير الصحفية تفكير مانشستر يونايتد في التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام في يناير القادم، وبمبلغ يتخطى الـ40 مليون جنيه استرليني.

وبحسب ما جاء في "El Desmarque" أن الشياطين الحُمر هم أكثر المُهتمين باللاعب، خاصة في ظل احتياج السبيرز لبيع اللاعب في الانتقالات الشتوية قبل أن ينتهي عقده في الصيف القادم ويخسره دون مقابل.

ويُعد ريال مدريد هو المنافس الأول لمانشستر سيتي في هذه الصفقة، حيث هُناك دلائل تُشير لرغبة الملكي في الحصول على خدمات اللاعب..ولكن بعد إنتهاء عقده ليصبح لاعباً حراً.

يوفنتوس مُستمر في ملاحقة نيكولو زانيولو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Calciomercato" الإيطالية أن بطل إيطاليا لا يتخلى عن ملاحقته لنيكولو زانيولو نجم روما.

حاول يوفنتوس التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في الصيف الماضي، ولكن الذئاب الإيطالية لم يسمح للاعب بالرحيل.

ولكن البيانكونيري مستعد لبدء المحادثات مرة أخرى، وعلى استعداد لدفع ما يصل إلى 40 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب خط الوسط الشاب.

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تعثر مفاوضات ميلان مع زلاتان إبراهيموفيتش

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Gazzetta dello Sport" أن مفاوضات ميلان الإيطالي في ضم زلاتان إبراهيموفيتش تعثرت.

تم ربط أسم المهاجم السويدي ارتباطاً كبيراً بالعودة إلى إيطالياً في الأيام الماضية، ويُعد الروسونيري هم أبرز المرشحين لاستقبال السلطان.

ولكن المحادثات بين إيبرا وإدارة الفريق الإيطالي توقفت، وقد أبدى اللاعب رغبته لسماع جميع العروض قبل أن يتخذ قراره في الشهر المُقبل.

ميلان يسعى لضم اللاعب جرانيت شاكا بعد التوتر القائم بينه وبين إدارة أرسنال

بحسب ما نشرته صحيفة "Calcio Mercato" أن نادي ميلان يسعى لضم جرانيت شاكا لاعب خط وسط أرسنال.

يراقب الديافولو عن كثب وضع اللاعب السويسري، وسط شائعات بأنه متاح للبيع لتخفيف حدة التوتر التي يعيشها اللاعب في الجانرز.

حيث تم تجريده من شارة كابتن الفريق من قبل أوناي إيمري يوم الثلاثاء الماضي، بعد رد فعله المثير للجدل عن هجوم المشجعين بعد تعادل الفريق مع كريستال بالاس بنتيجة (2-2).

مارسيلو جالاردو يتحدث عن تداول أخبار ترشيحه لقيادة برشلونة

صرح مارسيلو جالاردو مُشيراً إلى الشائعات التي تُشير إلى أنه قد يتولى تدريب برشلونة قائلاً إن تركيزه الأن ينصب على فريقه ريفر بليت.

تم ربط المدرب الأرجنتيني بتولي مسؤلية تدريب البلاوجرانا وسط تقارير بأن إرنستو فالفيردي سيغادر في موعد لا يتجاوز نهاية الموسم، وهو نهاية هذا إذا استمر المدرب الإسباني حتى إنتهاء عقده.

أبرز المُرشحين لقيادة برشلونة خلفاً لفالفيردي

بحسب ما أذيع في الإذاعة الإسبانية "EL Transistor" أن برشلونة قد حدد بالفعل قائمة من ثلاث مدربين مُرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي.

وضمت أبرز المدربين المُرحشين أمثال رونالد كومان، الهولندي إريك تن هاج ومارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت، ولكن الفريق الكتالوني لن يتسرع في قرار إقالة فالفيردي.