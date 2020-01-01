أخبار الانتقالات: ماتيودي إلى الدوري الإنجليزي..ومورينيو يطلب ويليان

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

المزيد من الفرق

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020:​

مورينيو يرغب في ضم ويليان

يريد المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو ضم اللاعب البرازيلي ويليان إلى قائمة فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

توتنهام في الوقت الحالي يسير بشكل جيد من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المُقبل وهو الأمل الذي يسعى إليه مورينيو من أجل ضم العديد من الصفقات التي سيعتمد عليها في مشروعه الجديد.

ماتيودي تحت أنظار أندية الدوري الإنجليزي

أصبح النجم الفرنسي ماتيودي على أعتاب الرحيل من الدوري الإيطالي بعد الكثير من المواسم التي قضاها رفقة نادي يوفنتوس، نجح فيها في إثبات قدرته على التواجد بالتشكيلة الأساسية ليكون سبباً حقيقياً في الحصول الكالتشيو.

نادي مانشستر يونايتد بالإضافة إلى أرسنال لديهم رغبة في التواصل مع اللاعب لإقناعه بالرحيل إليهم، في المقابل لم يُمانع مسئولي السيدة العجوز في الإستماع إلى العروض المُقدمه إليهم.

أسطورة ليفربول يُحدد قيمة بيع محمد صلاح

حدد النجم الإنجليزي جيمي كاراجر قائد ليفربول الأسبق أن الريدز لن يبيع النجم المصري محمد صلاح بأقل من 170 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

هداف الدوري الإنجليزي السابق ترغب الكثير من الأندية في الحصول عليه على رأسهم ريال مدريد و برشلونة لكن لا توجد عروض رسمية حتى الأن.

ميلان مهتم بنجم وسط مانشستر يونايتد

أعلنت الصحافة الإيطالية بعض الأخبار الخاصة بسوق انتقالات نادي ميلان الإيطالي حيثُ حددت أن الإدارة تفكر في ضم بعض عناصر الخبرة من الدوريات الأوروبية المختلفة.

وقد وقع الإختيار على النجم الصربي ماتيتش لاعب نادي مانشستر يونايتد حيثُ سيرحل بشكل مجاني مع نهاية الموسم مما يجعله صفقة جيدة للفريق الذي يبحث عن العودة مُجدداً للمربع الذهبي للدوري الإيطالي.

كافاني يؤكد على رحيله في نهاية الموسم

أكد النجم الأوروجوياني إديسون كافاني على رحيله مع نهاية الموسم من فريق باريس سان جيرمان ، كما أظهر أنه كان بالفعل يبحث عن عرض رسمي للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

وعبر هداف الدوري الفرنسي السابق أنه سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة الحالية حتى أخر يوم له في الفريق حيثُ أهر إمتنانه الكبير لفريقه الباريسي ولزملائه.

كلوب يوضح أهم ميزة في الصفقة القادمة

وضح المدير الفني الألماني يورجن كلوب أهم مميزات الصفقة القادمة لليفربول خلال الميركاتو الصيفي القادم في ظل وجود العديد من المرشحين للانضمام إلى بطل أوروبا.

مدرب بوروسيا دورتموند السابق يرغب في أن يكون اللاعب القادم لديه إيمان كامل في المشروع الذي يسير فيه الفريق الإنجليزي في الوقت الحالي في ظل اهتمام الكثير من اللاعبين بشأن الرواتب الخاصة بهم.

أرسنال يبحث سبل الحفاظ على أوباميانج

يحاول مسؤولي نادي أرسنال الحفاظ على النجم الجابوني أوباميانج بكل الطرق الممكنة بعد وصول العديد من العروض لهداف الدوري الألماني السابق.

أوباميانج كان قد أكد لبعض المُقربين أنه سيرحل عن النادي اللندني في حالة عدم التأهل إلى الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا .

الجدير بالذكر أن اللاعب لديه عرضين من نادي برشلونة بالإضافة إلى نادي الإنتر.

مدرب لاتسيو تحت رادار بطل الدوري الفرنسي

نجح المدير الفني لفريق لاتسيو سيمون إنزاجي في كتابة قصة نجاح كبيرة عبر أحد فرق العاصمة الإيطالية، من خلال المنافسة هذا الموسم على لقب الكالتشيو الإيطالي مع كبيري إيطاليا يوفنتوس و الإنتر .

إنزاجي نجح في نقل لاتسيو منذ عامين على الأقل من المنافسة في وسط الجدول إلى المنافسة على المربع الذهبي والفوز بكأس إيطاليا ومحاولة الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولات الأوروبية.

كل هذا النجاح جعل نادي باريس سان جيرمان لديه الرغبة في بناء مشروع رفقة إنزاجي الذي أجبر الجميع على الإعجاب بأفكاره وسط مجموعة متوسطة من اللاعبين.

الإنتر يدخل في مُحادثات أوباميانج

أصبح نادي الإنتر أكثر شراسة خلال سوق الانتقالات أكثر مما مضى بعدما نجح كونتي في إعادته للمنافسة مُجدداً على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي ليُعيد بريق بطل أوروبا السابق.

النادي الإيطالي يعلم تماما أنه سيكون من الصعب على الحفاظ على نجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز خاصة في ظل العروض المتاحة للاعب لذلك يحاول تعويضه بنجم أخر لا يتأثر هجوم الفريق معه.

الجدير بالذكر أن أوباميانج كان قريب من الرحيل إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي لكن الصفقة لم تُكلل بالنجاح.

باريس سان جيرمان يسعى للوصول إلى بوجبا

تحاول إدارة باريس سان جيرمان استغلال الأحداث الجارية في سوق الانتقالات بشكل عام بين الأندية الأوروبية من خلال تقديم عروض مُغرية لمعظم اللاعبين من أجل جذب اهتمامهم بالرحيل إلى الدوري الفرنسي.

الفريق الباريسي يحاول التواصل مع وكلاء النجم الفرنسي بوجبا من أجل التعاقد معه رغم المنافسة الشرسة بين ريال مدريد و يوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب المتمسك به نادي مانشستر يونايتد .

الصحافة الأوروبية تؤكد أنه سيكون صيف ساخن للغاية حول بوجبا بسبب الشائعات التي تدور حول الصفقة من جانب معظم الأندية.