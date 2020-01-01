أخبار الانتقالات: توديبو يقترب من ميلان وبايرن ميونخ يتعاقد مع حارس شالكه

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 4 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

ريال مدريد يحسم موقفه من انتقالات يناير

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 4 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 4 يناير 2020:

يوفنتوس يرفض التخلي عن ديميرال

بحسب ما نُشر في قناة "سكاي سبورت نيوز" أن نادي يوفنتوس قد رفض عرضًا يفوق الـ 25.5 مليون جنيه استرليني من ليستر سيتي من أجل ميريح ديميرال.

ويعتقد أن أبطال الدوري الإنجليزي رفضوا أيضاً عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه استرليني من بوروسيا دورتموند .

انضم المدافع التركي البالغ من العمر 21 عامًا من ساسوولو في الصيف الماضي، وقد شارك في خمس مباريات حتى الآن تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو ساري.

كرويف الأبن يقود منتخب الإكوادور

عُين يوردي كرويف لاعب خط وسط برشلونة ومانشستر يونايتد السابق مديراً فنياً لمنتخب الإكوادور.

وقع ابن يوهان كرويف البالغ من العمر 45 عامًا عقداً مدته ثلاث سنوات لتولي مسؤولية المنتخب الفنية.

كان كرويف الأبن مرخراً في الصين، حيث كان يتولى إدارة نادي شونجكينج ليفان الفنية.

توديبو يقترب من الانتقال إلى ميلان على سبيل الإعارة

بحسب ما أفادت به صحيفة "أس" فقد وصل ممثلو ميلان إلى برشلونة لاستكمال إجراءات توقيع عقد المدافع جان كلير توديبو على سبيل الإعارة.

لم يتمكن الفرنسي البالغ من العمر عشرين عامًا من فرض وجودة بشكل أساسي في تشكيلة البلاوجرانا منذ انضمامه من تولوز في يناير الماضي.

سيتم إرسال اللاعب على سبيل الإعارة إلى الروسونيري من أجل اكتساب مزيد من الخبرة والمشاركة بشكل أكثر في المباريات الرسمية.

رسمياً.. بايرن ميونخ يتعاقد مع حارس شالكه

أكمل بايرن ميونخ تعاقده بشكل رسمي مع ألكسندر نوبل حارس مرمى نادي شالكه .

سينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى البافاري ليكون بديلاً لمانويل نوير عندما ينتهي عقده مع الأزرق الملكي في نهاية الموسم.

ريال مدريد يقترب من ضم ناشئ فلامنجو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سبورت ميدياست" أن إدارة ريال مدريد قد توصلت إلى اتفاق جيد مع عائلة رينير لاعب فلامنجو من أجل الانضمام إلى الملكي.

النجم البرازيلي الصغير رينير جيسوس كارفاليو صاحب الـ17 عامًا والمعروف بإسم رينير هو من الأسماء المطلوبة في الميرينجي، ويُعتقد أن اللاعب الشاب سعيد بفكرة الانضمام أيضاً.

ولكن أضافت التقارير أن رغم وصولهم إلى اتفاق جيد إلا أنهم لم يتفقوا حتى الآن مع فريق فلامنجو من أجل رسوم انتقال اللاعب.

بايرن ميونخ يتواصل مع مدرب باريس

بدأ نادي بايرن ميونخ مناقشاته مع توماس توخل مدرب باريس سان جيرمان لإقناعه بتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Le10Sport" إن مسؤولًا من البافاري قد اتصل بالفعل بالمدرب الألماني مؤخرًا، حيث كان مدرب بوروسيا دورتموند السابق واحدًا من أهم الأولويات لتولي زمام الأمور في ملعب أليانز أرينا.

وكان قد أقال عمالقة الدوري الألماني نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، وعينوا مساعده هانسي فليك مديراً فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.