أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش قريب من ميلان وبيل قد يعود لتوتنهام

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

بعد إقالة إيمري.. هل ظُلِم فينجر في آرسنال؟

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 28 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019:

بيليجريني قد يلحق بإيمري

بعد إقالة أوناي إيمري من تدريب آرسنال اليوم، قد يتعرض مدرب وست هام مانويل بيليجريني لنفس مصير المدرب الإسباني، وذلك وفقًا لتقارير نشرتها الديلي ميل.

ويتعرض مدرب مانشستر سيتي السابق للعديد من الضغوط مع تراجع نتائج الفريق، خاصةً مع تواجد مرشحان جاهزان هما إيدي هاو ودافيد مويس.

ماندجوكيتش وتشان في خطط دورتموند في سوق انتقالات يناير

بحسب كوريري دي تورينو، فإن بوروسيا دورتموند يرغب في ضم نجمي يوفنتوس إيمري تشان وماريو ماندجوكيتش في سوق انتقالات يناير 2020.

ويرغب اللاعبان في الرحيل عن آليانز بعد خروجهما من خطط المدرب ماوريسيو ساري المستقبلية، وكان المهاجم الكرواتي قد ارتبط اسمه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد، لكن هناك العديد من التكهنات التي تشير إلى إمكانية عودته إلى الدوري الألماني حيث برزت موهبته.

أما تشان فيبحث عن فرصة اللعب التي يفتقدها في يوفنتوس، والتي سيجدها بالتأكيد في بوروسيا دورتموند في حالة انضمامه في الميركاتو القادم.

أنشيلوتي على رأس المرشحين لخلافة إيمري في آرسنال

نشرت التيليغراف تقارير تفيد بأن إدارة آرسنال تواصلت مع نابولي من أجل الحصول على خدمات كارلو أنشيلوتي بعد رحيل أوناي إيمري عن تدريب الفريق.

وبعد إقالة الإسباني صباح اليوم، تم تعيين نجم الجانرز السابق فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت للفريق، لكن لن تكون مسألة جلب مدرب ميلان السابق صعبة مع وجود توترات بينه وبين دي لاورينتيس رئيس فريق الجنوب الإيطالي.

ولا يُعد أنشيلوتي هو الخيار الوحيد المتاح أمام آرسنال لخلافة إيمري، فهناك مرشحين قويين آخرين هما مدرب وولفرهامبتون نونو سانتو ومايكل أرتيتيا متوسط ميدان المدفعجية السابق، ومساعد جوارديولا في مانشستر سيتي.

بيل قد يعود لتوتنهام في يناير

ادعت بليتشر ريبورت أن توتنهام يفكر في إعادة جاريث بيل من ريال مدريد، وأن رئيس النادي دانييل ليفي منفتح لفكرة عودة النجم الويلزي.

لكن لن يتحرك النادي اللندني من أجل نجم الملكي حتى أخذ الضوء الأخضر من جوزيه مورينيو، وذلك بعد نية الإدارة دعم الفريق في سوق انتقالات يناير القادم.

تفاؤل في ميلان في صفقة إبراهيموفيتش

بحسب بييترو بالزانو مدير راديو روسونيرا، فإن هناك تفاؤل في ميلان من ناحية ضم إبراهيموفيتش في سوق انتقالات يناير القادم.

وادعى أيضًا أن هناك مقابلة مع مينو رايولا قد تحدث في الأيام المقبلة، وكان السويدي قد سجل 56 هدفًا في 85 مباراة في حقبته الأولى مع الديافولو التي استمرت لموسمين فاز خلالهما بالدوري الإيطالي مرتين متتاليتين.

ويليان لن يرحل في سوق انتقالات يناير من تشيلسي

أشار ويليان أنه لن يرحل عن تشيلسي في سوق انتقالات يناير بالرغم أن البلوز لم يتفاوض حتى الآن مع البرازيلي من أجل مد عقده الذي ينتهي الصيف القادم.

وقال نجم السليساو: "في الحقيقة أنا سعيد هنا"، وأضاف: "أشعر بالسعادة للعب لهذا النادي، لكن الموقف ليس بيدي. أنا انتظرهم.. يعلمون ما أريد وما أريد فعله".

بيليستري على خارطة أتلتيكو مدريد في يناير

أشارت آس إلى أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع فاكوندو بيليستري ناشئ بينارول، والذي شارك مع الفريق الأول في 17 مباراة في الدوري الأوروجواياني.

ولا يعتبر الروخيبلانكوس المهتم الوحيد بالفتى ذو الـ17 ربيعًا، فآرسنال وبرشلونة مهتملن أيضًا بضمه في سوق انتقالات يناير.