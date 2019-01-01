أخبار الانتقالات: ريال مدريد يُفكر في أوباميانج وزاها وسانشو بديلين لويليان وبيدرو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

كيف تُطبق قواعد انتقالات اللاعبين خلال يناير في كأس كاراباو ودوري الأبطال؟

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 1 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019:

شيفيلد يونايتد يُخطط لحل مُعضلة مركز حراسة المرمى

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "صن" أن شيفيلد يونايتد يُخطط لضم بن فوستر حارس مرمى فريق واتفورد في حال هبوط الجيش الأصفر من الدوري الإنجليزي.

الحارس الأساسي الأن للفريق هو دين هندرسون المُعار من نادي مانشستر يونايتد ، وبالتالي فإن شيفيلد يُخطط لضم الحارس البالغ من العمر 36 عاماً في حال فشلوا في ضم هندرسون بشكل دائم.

ريال مدريد يدرس ضم أوباميانج لتغزيز هجومه

بخسب ما أفادت به صحيفة "إلدزمارك" أن إدارة ريال مدريد تُخطط لضم مهاجم أرسنال بيير إميريك أوباميانج في ميركاتو الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن الميرينجي يتطلع لتعزز هجومهم للموسم المقبل، وممكن أن يتخلى الملكي عن خاميس رودريجيز ليصبح جزءاً من صفقة إحضار المهاجم الجابوني إلى الفريق.

زاها وسانشو بديلين لويليان وبيدرو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "صنداي إكسبريس" أن تشيلسي يفكر في تقديم عرض لكلٌا من ويلفريد زاها وجيدون سانشو.

وأضافت الصحيفة أن ويليان وبيدرو سيغادرون لإنتهاء عقودهم في الصيف القادم، ويفكر المدرب فرانك لامبارد لتقديم عرض لبوروسيا دورتموند و كريستال بالاس بمجرد رفع الحظر المفروض على النادي.

محادثات باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي لم تبدأ بعد

أفادت تقارير خاصة نشرتها صحيفة "Le10Sport" أن باريس سان جيرمان لم يبدأ بعد محادثاته مع كيليان مبابي بشأن تجديد عقده.

كان مستقبل مبابي دائماً موضوعاً يشوبه الغموض، حيث كان من ضمن إهتمامات ريال مدريد لمدة طويلة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مع أبطال فرنسا في نهاية موسم 2021-22.

بوتشيتينو ينتظر حلماً أكبر من أرسنال

أفادت بعض التقارير الصحيفة الخاصة بصحيفة "التليجراف" أن عدم قبول ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة فريق أرسنال كان بسبب نصائح أصدقائه.

حيث وضحت الصحيفة أنه بعدما تمت إقالته من توتنهام تمت إقالة أوناي إيمري من الجانرز، ولكن تم نصح بوتشيتينو من قِبل أصدقائه بالانتظار للحصول على عرض من فرق أكبر مثل بايرن ميونخ ، ريال مدريد أو مانشستر يونايتد .

سولشار لا يلتفت للأحاديث الخاصة بمستقبلة مع اليونايتد

صرح مايكل كاريك مساعد المدير الفني لمانشستر يونايتد أن أوله جونار سولشار لا يترك الأشاعات الخاصة بمستقبله مع الفريق تؤثر عليه أو على النادي.

تكاثرت الأقاويل حول احتمالية تولي ماوريسيو بوتشيتينو المسؤلية الفنية للشياطين الحُمر بعد إقالته من توتنهام ، مما زاد الضغط على سولشار.

لكن كاريك يُصر على أن المدرب النرويجي لا يهتم بأي حديث خارجي حول ما هو في المستقبل، ويضع تركيزه فقط مع قيادة الفريق.