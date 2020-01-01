أخبار الانتقالات: ليفربول يستهدف حارس طرابزون ومودريتش مطلوب في أمريكا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 7 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020:

مدافع نورويتش ينتقل رسمياً للدوري البلجيكي

بحسب ما أفادت به الصحف الرياضية الأوروبية فقد انتقل روكي بوشيري لاعب نورويتش سيتي رسمياً إلى نادي سينت ترويدن البلجيكي.

وأضافت الصحف أن انتقال المدافع صاحب الـ20 عاماً جاء على سبيل الإعارة وحتى انتهاء الموسم الحالي 2019-20.

ليفربول يستهدف حارس طرابزون من جديد

بحسب ما أفادت به الصحف الإنجليزية فإن ليفربول قد قدم عرضاً لنادي طرابزون سبور التركي من أجل ضم الحارس أوجركان شاكير.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال إلى الريدز في الصيف الماضي، ومازال يورجن كلوب يرغب في التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً لأليسون بيكر.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "مترو سبورت" فقد أكد أحمت أغاوغلو رئيس نادي طرابزون أن بطل دوري الأبطال قد قدم عرضاً بالفعل لشاكير.

وقد وصرح للصحفيين قائلاً "هناك عروض لشاكير، مازلنا نتلقى العروض، قٍيل لي أن ليفربول قدم عرضًا، إذن الفريق الذي لم يُهزم في الدوري الإنجليزي حتى الأن يريد حارسي، وبعبارة أخرى فإن حارس مرمى نادي ليفربول أيضاً هو هدفي".

صراع إنجليزي لضم مدافع سامبدوريا

بحسب ما أفادت به بعض الصحف الرياضية فإن كلًا من نيوكاسل يونايتد ، وست هام وساوثهامبتون مهتمين بالتعاقد مع عمر كولي مدافع نادي سامبدوريا الإيطالي.

وأضافت الصحف أن كشافة الثلاث فرق تتابع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يحرص هو أيضاً على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، على الرغم من محاولات بعض الفرق الإيطالية لضمه.

ويحاول نادي سامبدوريا الإبقاء على اللاعب وعدم التفريط فيه خاصة بعد إصابة مدافعهم الأخر أليكس فيراري بإصابة خطيرة في الركبة.

عرض أمريكي لصاحب الكرة الذهبية

وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" فإن نادي دي سي يونايتد يُجري محادثات مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن النادي يحرص على ضم النجم الأوروبي لملء الفراغ الذي تركه واين روني بعد رحيله عن النادي، ويُعد مودريتش من أهم الصفقات التي يرغب في إتمامها النادي الأمريكي.

خاض مودريتش 18 مباراة رفقة الميرينجي في الموسم الحالي على صعيد جميع البطولات.

إيفرتون ينضم لسباق التعاقد مع فوفانا

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ستار" فإن نادي إيفرتون الإنجليزي قد وضع ويسلي فوفانا لاعب نادي سانت إتيان الفرنسي كهدفاً لهم في ميركاتو يناير.

تم ربط المدافع الفرنسي بالانتقال إلى ميلان أو لايبزيج، ولكن يأمل التوفيز في الفوز بسباق التوقيع مع اللاعب خلال الشهر الحالي.

شارك فوفانا في ثماني مباريات فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع فريقه، واستطاع أن يُسجل هدفاً.

توتنهام يقترب من تقديم عرض لتوماس لومار

وفقاً لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" عن كون توماس لومار لاعب أتلتيكو مدريد هو هدف رئيسي لفريق توتنهام .

حيث أشارت الصحيفة أن السبيرز يفكر في تقديم عرض حقيقي لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على سبيل الإعارة، مع وضع خيار إمكانية الشراء مقابل 51 مليون جنيه استرليني في نهاية الموسم.

شارك ليمار في 15 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم رفقة فريق أتلتيكو مدريد.