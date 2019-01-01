أخبار الانتقالات: أرتيتا يسعى خلف أوباميكانو وهنري مرشح لقيادة برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 31 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019:

ريال مدريد يسعى لقطع إعارة فاييخو

وفقًا لما نشرته صحيفة "أس" أن ريال مدريد يخطط لإعادة خيسوس فاييخو قبل انتهاء مدة إعارته مع وولفرهامبتون .

لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلا في مباراتين فقط من الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى الذئاب، ويشعر الملكي بالقل من قلة مشاركة اللاعب.

يأمل الميرينجي في إرسال فاييخو على سبيل الإعارة إلى ناد آخر عندما يُعاد فتح سوق الانتقالات في يناير، وسط اهتمام من آينتراخت فرانكفورت و ليجانيس بالاستفادة من اللاعب.

أرتيتا يسعى خلف أوباميكانو

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ميرور" أن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يريد التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج.

حدد أرتيتا اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً كهدف رئيسي للفريق في سوق الانتقالات القادم، واستعد مجلس إدارة الجانرز لتوفير الأموال اللازمة لإتمام الصفقة.

شارك أوباميكانو في 13 مباراة مع لايبزيج في الدوري الألماني هذا الموسم، وكان سبباً من أسباب وجود الفريق في قمة ترتيب الدوري.

أستون فيلا مهتم بخدمات درينكووتر

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ميل" أن داني درينكووتر لاعب خط وسط تشيلسي يدخل ضمن اهتمامات أستون فيلا .

اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مُعار حاليًا إلى بيرنلي الذي يرغب في تمديد إعارته على الرغم من عدم ظهوره سوى في مباراتين فقط هذا الموسم.

ولكن يتطلع أستون فيلا إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، حيث يسعى دين سميث مدرب الفريق إلى تعزيز صفوفه في النصف الثاني من الدوري الإنجليزي 2019.20.

هنري مرشح لقيادة برشلونة

بحسب ما أفادت به صحيفة "دياريو سبورت" أن تييري هنري مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في برشلونة .

هنري حالياً يُدرب فريق مونتريال في الدوري الأمريكي، ولكن البلاوجرانا وضعه ضمن القائمة المرشحة لقيادة الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن الفريق يبحث عن بديل لفالفيردي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

كلوب يسعى لتمديد عقد لالانا

بحسب ما أفادت به صحيفة "التيليجراف" فإن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يسعى لتمديد عقد آدم لالانا لمدة عام.

ولكن المدرب الألماني يدرك أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد يغادر النادي بحثًا عن فريق يُشارك فيه بصورة منتظمة.

من المقرر أن ينتهي عقد لالانا مع الريدز في الصيف المقبل، ولذا فهو حر في التفاوض مع العروض التي تُقدم إليه في الميركاتو الشتوي.

أوباميانج يقترب من الرحيل

من المقرر أن يغادر مهاجم ونجم أرسنال بيير إميريك أوباميانج في نهاية الموسم الحالي بحثاً عن البطولات، هذا ما أفادت به صحيفة "ميرور".

لم يفز اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بلقب دوري واحد في مسيرته، وقبل إنتهاء مدة عقده فمن المتوقع أن يسعى الجانرز للحصول على المال عن طريق بيعه قبل أن يفقده مجاناً.