أخبار الانتقالات: أنشيلوتي يسعى للم الشمل ويوفنتوس ورايولا يتحدان على هالاند

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 28 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم السبت 28 ديسمبر 2019:

مهاجم سالزبورج يقترب من الذئاب

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "هامبرج مورجن سبوت" أن هوانج هي تشان مهاجم ريد بول سالزبورج يقترب من الانضمام إلى وولفرهامبتون في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف التقرير أن الألماني الشاب البالغ من العمر 23 عاماً من المتوقع أن ينضم للذئاب بمبلغ قد يصل إلى 23 مليون جنيه استرليني خلال نافذة يناير.

جدير بالذكر أن هي تشان استطاع أن يُسجل 6 أهداف ويصنع 7 آخرين مع سالزبورج هذا الموسم.

أنشيلوتي يسعى خلف لاعبه القديم

نشرت صحيفة "Le 10 Sport" تقريراً صحفياً مفاده أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الجديد يريد التعاقد مع مهاجم نابولي اللاعب لورينزو إنسيني.

عمل المدرب الإيطالي بشكل جيد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً خلال فترة تدريبه للنسور الإيطالية، وهو حريص للاستعانة بخدمات اللاعب مرة أخرى ولكن بفريقه الجديد بالدوري الإنجليزي.

استطاع إنسيني أن يُسجل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي هذا الموسم رفقة نادي نابولي .

يوفنتوس ورايولا يتحدان من أجل هالاند

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس من أكثر الفرق التي تسعى للحصول على خدمات إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج .

هناك الكثير من الفرق المهتمة بخدمات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً والتي يُعد فيها مانشستر يونايتد الأكثر سعياً خلف اللاعب الشاب، ولكن وكيل اللاعب مينو رايولا يحاول التوسط في الصفقة لاقناع اللاعب بالانضمام إلى البيانكونيري.

سجل هالاند 20 هدفا في 28 مباراة خاضها مع سالزبورج هذا الموسم في جميع البطولات.

برايتون يبحث عن بديل لجلين موراي

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "فوت ميركاتو" أن برايتون قد أبدى اهتمامه بموسى كوناتي مهاجم نادي أميان الفرنسي.

بعدما وصل لاعبهم جلين موراي الآن لسن الـ36 عاماً، أصبح الفريق يعمل لضم مهاجم جديد ليكون بديلاً لمهاجمهم الأساسي نيال موباي.

غاب كوناتي مدة طويلة من الموسم الحالي بسبب الإصابة، لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في آخر ثلاث مباريات خاضها فريقه، واستطاع أن يسجل هدف التعادل في مباراة أميان الآخيرة ضد نادي ديجون.

وكيل ريبيتش يسعى لإلغاء الإعارة

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ميلان نيوز" الرياضية فإن وكيل اللاعب أنتي ريبيتش يسعى لإعادته إلى آينتراخت فرانكفورت مرة أخرى.

وصل المهاجم الكرواتي إلى ميلان مُعاراً من فرانكفورت الألماني لمدة عامين مع خيار إمكانية الشراء، لكنه لعب 117 دقيقة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وأضافت الصحيفة أن الروسونيري منفتحون لفكرة إلغاء الإعارة والبحث عن لاعب بديل.

صراع إنجليزي فرنسي على ظهير ليستر

بحسب ما أفادت به صحيفة "Le 10 Sport" أن مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان يُطاردون ريكاردو بيريرا لاعب فريق ليستر سيتي .

على الرغم من أن الفريقان الإنجليزي والفرنسي يُطاردون بيريرا بشكل شرس من أجل التعاقد معه في الميركاتو القادم، إلا أنه من المتوقع أن يرفض نادي ليستر أي عروض يتم تقديمها من أجل اللاعب في يناير القادم.

لكن قد يكون الأمر مختلف في انتقالات الصيف القادم إذا تم اقناع اللاعب.