أخبار الانتقالات: سترلينج يعلن وفائه للسيتي.. وفالنسيا يريد خاميس رودريجيز

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 17 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 17 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 17 فبراير 2020:

فالنسيا يحلم بالتعاقد مع خاميس رودريجيز

من الواضح للجميع بالوقت الحالي أن خاميس رودريجيز ينتظر الميركاتو الصيفي للهروب من جحيم ريال مدريد خلال الموسم الحالي بعدما عاد اللاعب من تجربة بايرن ميونخ لم يجد مكان أساسي له في تشكيلة زيدان.

رودريجيز كان لديه عرض من نادي إيفرتون لكن ريال مدريد رفض خوفاً من الإصابات التي تضرب الفريق مما يجعل رودريجيز خياراً مهماً للمدرب الفرنسي، نادي فالنسيا في المقابل يتابع اللاعب بشدة ويرغب في ضمه لقلعة المستايا.

الجدير بالذكر أن خاميس سيصبح له العديد من الخيارات الهامة خلال سوق الانتقالات الصيفية أهمها فرق الدوري الإيطالي.

بايرن يراقب اهتمام ليفربول بتيمو فيرنر

أصبح هناك منافسة قوية بين بايرن ميونخ و ليفربول حول مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر الذي يرغب كلا الناديين في التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

فيرنر يُقدم حالياً أداء ممتازًا جداً رفقة ناجليسمان المدير الفني ومن الواضح أن فريق لايبزيج الذي ينافس البايرن بقوة على البوندسليجا سيبيعه بأعلى قيمة ممكنة

لذلك إدارة الفريق البافاري تشاهد ماذا سيفعل ليفربول حتى تتقدم هي الأخرى بعرض مغري.

سترلينج يرفض الخروج من مانشستر سيتي

رفض النجم الإنجليزي سترلينج فكرة العروض المقترحة عليه مُنذ العقوبة التي أصدرها الإتحاد الأوروبي على نادي مانشستر سيتي، صحيفة ميرور الإنجليزية نشرت تقريراً يُفيد أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب بما يُقارب 180 مليون يورو.

سترلينج نجح معه جوارديولا في إعادته مرة أخرى بمستوى متميز للغاية فقد أصبح أحد المؤثرين في نتائج الفريق كما أنه له دور كبير في إحراز لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

بوتشيتينو بديلاً لجوارديولا في مانشستر سيتي

تحاول بعض الصحف الإنجليزية البحث عن الاسم البديل للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خاصة أنه من المحتمل رحيله في حالة تأكيد عدم مشاركة السيتي في دوري الأبطال لموسمين قادمين.

وأبرز الأسماء المرشحة هو المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو 0الذي يبحث عن نادي لتدريبه بداية من الموسم المُقبل حيثُ توجد عروض من جانب مانشستر يونايتد وبعض الشائعات حول بايرن ميونخ.

ريال مدريد يستغل مشاكل مانشستر سيتي

يحاول نادي ريال مدريد البحث عن النجوم المؤثرين في مانشستر سيتي تمهيداً للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، مستغلاً مشكلة السيتي مع الاتحاد الأوروبي التي ستمنعه عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسمين.

الملكي الإسباني سيعرض 180مليون يورو على النجم الإنجليزي سترلينج من أجل الموافقة على الرحيل إلى الدوري الإسباني.

ألابا غير مهتم بالدوري الإنجليزي

أبدى نجم بايرن ميونخ النمساوي ديفيد ألابا عدم اهتمامه باللعب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المُقبلة مُعبراً عن حبه ووفائه إلى بايرن ميونخ.

ألابا يرغب في الفوز مرة أخرى بدوري أبطال أوروبا رفقة الفريق البافاري حيثُ نجح في تحقيقها عام 2013، كما أنه لديه عقدًا مع الفريق يمتد حتى 2021 ومازالت المفاوضات جارية لتجديده.

مانشستر يونايتد يُحدد قيمة صفقة جيراليش

حدد مسؤولي نادي مانشستر يونايتد قيمة صفقة نجم وسط أستون فيلا المتألق هذا الموسم جيراليش با يُقارب 60 مليون يورو على أن تتم المفاوضات في الميركاتو الصيفي القادم.

جيراليش عليه الكثير من الضغوط بسبب العروض الكثيرة المُقدمه له على رأسها نادي تشيلسي الإنجليزي، ولا يوجد قرار حتى الآن من جانب أستون فيلا حول هذا الأمر.