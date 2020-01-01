أخبار الانتقالات: صفقة لبرشلونة خارج الميركاتو!! وحكيم زياش على أعتاب تشيلسي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020:

بوكتينيو ينتظر قرار العودة إلى الدوري الإنجليزي

ينتظر المدير الفني الأرجنتيني بوكيتينو نهاية الموسم بفارغ الصبر حتى تبدأ الأندية في الدخول بمفاوضات معه للتعاقد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

بوكتينيو كان قد قدم إستقالته من نادي توتنهام قبل نهاية الدور الأول بعدما شعر أن نتائج الفريق ومستوى اللاعبين لن يساعدوه في تحقيق مراده، وكان بايرن ميونخ أبرز الأندية المهتمة بالمدرب قبل أن يجددوا الثقة في هانز فليك.

الجدير بالذكر أن أقرب الأندية للتعاقد مع مدرب توتنهام السابق هو نادي مانشستر يونايتد .

تشيلسي يُفكر في حكيم زياش

يُتابع مسئولي نادي تشيلسي النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أيأكس أمسترادم الهولندي خلال الموسم الحالي تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

زياش واصل مستواه الرائع مع الفريق الهولندي للموسم الثاني على التوالي مما جعله إسماً جذاباً للبلوز من أجل تعويض الراحلين من الخط الهجومي.

برشلونة يُفاضل بين لاعبي الدوري الإسباني

تعكف الإدارة الرياضية في برشلونة حالياً في إجتماعات مستمرة من أجل اختيار اللاعب الذي سيعوض إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، وحسب قانون الإتحاد الإسباني فنادي برشلونة متاح له التعاقد مع أي لاعب خارج الميركاتو عند إصابة أكثر من لاعب لديه لفترة طويلة.

ويُفكر مسئولي البرسا حول التعاقد مع نجم نادي خيتافي أنخيل رودريجز بالإضافة إلى ويليان جوزيه نجم نادي ريال سوسيداد ، يُذكر أنه سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الشهر الحالي.

مارتينز قلبه في نابولي وعقله في الإنتر

يحاول النجم الدولي البلجيكي مارتينز الوصول إلى قرار بشأن مستقبله خلال الموسم المُقبل بالبقاء في نادي نابولي أو الرحيل إلى نادي الإنتر ، خاصة بعدما كان قريب من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وفي نفس السياق نادي الإنتر كان قد تقدم بعرض مُغري خلف الكواليس لهداف نادي نابولي مما جعل اللاعب يُفكر بشأن الإغراءات المالية رغم حبه الكبير لنابولي ورغبته في البقاء ويظل القرار مُعلق حتى نهاية الموسم المُقبل.

كوتينيو يرفض العودة لبرشلونة

رفض النجم البرازيلي كوتينيو فكرة عودته إلى نادي برشلونة مُجدداً، حيثُ يُفضل البقاء في بايرن ميونخ خلال الموسم المُقبل وهذا ما صرح به لبعض المُقربين إليه.

في المقابل إدارة الفريق البافاري لها رأي أخر بخصوص شراء عقد اللاعب معتمداً على معدل أدائه خلال الفترة المُقبلة التي تعتبر أهم فترات نادي البايرن خلال الموسم خاصة رغبتهم في المنافسة على دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يُراقب هالاند

مُنذ تألق هالاند رفقة فريقه ريد بول سالزبورج النمساوي وهو محط أنظار الكثير من الفرق خلال الفترة الأخيرة، وازدادت الصحافة الأوروبية في الحديث عنه عندما قرر الانتقال إلى بوروسيا دورتموند رافضاً عرضاً كبيراً من جانب مانشستر يونايتد.

ونجح هالاند في تأكيد المتابعة الإعلامية حوله بعد تألقه مع أسود الفيستفاليا خلال أول مبارياته مع الفريق ليبدأ مسئولي نادي مانشستر سيتي في متابعة اللاعب عن كثب خلال المباريات ووضعه على قمة إهتماماتهم من أجل التعاقد معه في القريب العاجل

أرسنال يُحدد قيمة بيع ميختاريان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن مسئولي نادي أرسنال الإنجليزي أبلغوا إدارة نادي روما الإيطالي بأنه يمكنهم شراء عقد اللاعب الآرميني ميختاريان بقيمة 20 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ميختاريان لم يُقدم إضافة قوية في الجانرز خلال الفترة التي تواجد فيها، وهناك تفكير كبير من جانب الإدارة مع المدير الفني أرتيتا لتغير العديد من النجوم به وبداية مشروع جديد للفريق بداية من الموسم المُقبل.

يوفنتوس يتواصل مع مانشستر سيتي بشأن جوارديولا

حسب صحيفة ديلي ميلي البريطانية أكدت أن إدارة نادي يوفنتوس تواصلت مع نادي مانشستر سيتي بشأن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا للرحيل إليهم بداية من الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت الصحيفة أن مسئولي يوفنتوس يأسوا من القيادة الفنية للمدير الفني الإيطالي ساري خاصة بعد خسارة العديد من النقاط في الدوري الإيطالي الذي بات مُهدداً بخسارته أمام الإنتر، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة على دوري أبطال أوروبا .

بوروسيا دورتموند يُحدد قيمة سانشو

تحدثت الصحافة الألمانية منذ يومين عن أن إدارة بوروسيا دورتموند تُفكر في إعلان قيمة بدء المفاوضات على اللاعب الإنجليزي سانشو دون توضيح أي معالم لهذه القيمة.

وقد انتشرت اليوم على وسائل التواصل الإجتماعي أن بوروسيا دورتموند لن يجلس على طاولة المفاوضات مع أي نادي بأقل من 120 مليون يورو كسعر مبدئي للتفاوض على سانشو.