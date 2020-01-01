أخبار الانتقالات: ديمبيلي مستمر مع ليون وانهيار مفاوضات ميلان لضم داني أولمو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 22 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020:

رسمياً..مدافع سيلتك ينتقل إلى ملبورن سيتي

غادر المدافع الاسكتلندي فريق سيلتك لينضم رسمياً إلى فريق ملبورن سيتي.

انضم هندري إلى السيلتيون في عام 2018 وكافح من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

مثل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً منتخب اسكتلندا في ثلاث مباريات فقط حتى الأن، وكانت بدايته مع فريق بارتيك ثيسل الناشط في الدرجة الأولى الاسكتلندية.

أكبر لاعب في التاريخ ضمن فريق مصري

في حدث غريب من نوعه، أكد نادي 6 أكتوبر الناشط في دوري الدرجة الثالثة المصري عن تعاقده مع اللاعب عز الدين بهادر صاحب الـ75 عامًا.

ليصبح بذلك أكبر لاعب كرة قدم في العالم منذ نشأت اللعبة، بعدما تخطى اللاعب إسحاق حايك الذي كان مُقيداً في نادٍ عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

وبعد تعاقد اللاعب بهادر يصبح أكبر من لعب كرة القدم، ليصبح اسمه ضمن سجلات الأرقام القياسية العالمية.

موسى ديمبيلي مستمر مع ليون

أعلن موسى ديمبيلي عن اعتزامة استكمال الموسم مع ناديه الحالي.

حيث قال ديمبيلي يوم أمس "أنا لاعب في ليون وسأبقى كذلك حتى نهاية الموسم".

وأضاف قائلاً "لا أعتقد أنه سيكون هناك رحيل هذا الشتاء، هناك الكثير من الأشاعات التي تتردد، ولكن الأمر متروك لي لتجاهل ذلك والتركيز على لعب كرة القدم".

مدرب شيفيلد يرغب في تمديد إعارة هندرسون

صرح كريس وايلدر المدير الفني لنادي شيفيلد يونايتد أن النادي قد بحث بالفعل في تمديد عقد دين هندرسون.

وأكد أن حارس هندرسون المُعار من الشياطين الحُمر مستعد لتمديد إقامته مع الفريق.

وقال وايلدر أمس "إذا كان هناك قرار من مانشستر يونايتد بتمديد الإعارة لمدة عام آخر، فسنسعد بذلك بالتأكيد".

انهيار مفاوضات ميلان لضم داني أولمو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سكاي إيطاليا" أن مفاوضات ميلان مع دينامو زغرب بشأن انتقال داني أولمو قد انهارت.

كان الروسونيري على استعداد لدفع 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط الإسباني في الصيف القادم، لكن المسؤولين عن قرار اللاعب يريدون بيعه في سوق الانتقالات الحالي.

وأضافت الصحيفة أن لايبزيج و ولفرهامبتون تعرضوا للرفض أيضاً، كما أن التقرير يُشير إلى أن برشلونة أيضاً يراقب اللاعب.

ريال مدريد يحسم صفقة فان دي بيك

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد قد حسم صفقة انضمام فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية، وذلك بعد الاتفاق مع أياكس على جميع الشروط.

وقد كلف الهولندي خزائن الملكي مبلغ يتخطى 50 مليون يورو، لكن الانتقال لن يتم إلا في الصيف القادم حسب رغبة نجم وسط الميدان، الذي يرغب في انهاء الموسم مع فريقه قبل التفرغ لحلم الانضمام للميرينجي.

مانشستر يونايتد قد يخسر صفقة إيريكسن

ابتعد مانشستر يونايتد كثيراً عن سباق التنافس مع الإنتر بشأن اللاعب الدنماركي إيريكسن نجم نادي توتنهام بعدما كان اليونايتد من أبرز الفرق التي تريده خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية

وكلاء اللاعب سافروا بالأمس إلى إيطاليا من أجل الإستماع إلى عرض نادي الإنتر دون أي تحرك واضح من جانب إدارة اليونايتد خلال الميركاتو الشتوي الحالي

برشلونة يراقب داني ألفيش الجديد

يعاني برشلونة من مركز الظهير الأيمن منذ رحيل البرازيلي داني ألفيش عن صفوف الفريق، لكن على ما يبدو أنه وجد ضالته أخيرًا.

فبحسب بليتر ريبورت فإن الكتلان مهتمون بالتعاقد مع الظهير يان كوتو الذي لفت الأنظار مع السليساو في كأس العالم للشباب، وهو الأمر الذي لن يكون صعبًا على البلاوجرانا فالصفقة من المتوقع أن لا تكلف أكثر من 5 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كإضافات.

ولا يعد برشلونة هو المعتم الوحيد بضم كوتو، فهناك منافسان آخران على لخط هما آرسنال وباير ليفركوزن .

منافسة ثلاثية للحصول على أشرف حكيمي

دخل ريال مدريد مع بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند في منافسة ثلاثية من أجل الحصول على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي خلال نهاية الموسم القادم .

وتفاجئ مسئولي الريال أن هناك منافسة قوية من جانب عملاقي ألمانيا بعد المستوى الرائع الذي قدمه أفضل لاعب صاعد في أفريقيا خلال الموسم الماضي ومنتصف الموسم الحالي

الجدير بالذكر أن اللاعب يمتلك عقداً على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند ينتهي مع نهاية الموسم الحالي .

توتنهام يُقدم عرض لمهاجم ريال مدريد

وجد النجم الصربي لوكايفيتش أن هناك رغبة من جانب نادي توتنهام والمدير الفني جوزيه مورينيو الذي يبحث بقوة عن بديل للنجم الإنجليزي هاري كين في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

لوكايفيتش يرغب في التواجد أكثر في التشكيلة الأساسية وهو ما يعتبر صعباً خلال الموسم الحالي خاصة مع المنافسة التي يعطيها زيدان تركيزاً كبيراً في الدوري الإسباني .