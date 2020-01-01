أخبار الانتقالات: رونالدو يغري نجم برشلونة، وطريق جوارديولا مفتوح للكتلان

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 15 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 15 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 15 فبراير 2020:

جوارديولا قلق من إيقاف مانشستر سيتي

تغيرت أفكار المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد قرار إيقاف النادي الإنجليزي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين على التوالي.

سيكون قرار جوارديولا صعب للغاية في التمسك بالسيتي مع عدم لعب في البطولة الأوروبية، مع وجود الكثير من العروض المختلفة أبرزها نادي يوفنتوس.

برشلونة يُخطط للحصول على تراوري في الميركاتو الصيفي

يحاول مسئولي نادي برشلونة رسم خارطة الميركاتو الصيفي من خلال تحديد قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال الفترة المُقبلة، ومن بين هؤلاء النجم لاعب ولفرهامبتون آداما تراوري .

النجم الإسباني نجح في لفت أنظار معظم الأندية الأوروبية له خاصة مع قدراته الجسمانية الكبيرة بالإضافة إلى مهاراته الكبيرة لكن لا توجد أي مفاوضات مع ولفرهامبتون .

فان دي بيك مُهتم بريال مدريد

اشارت صحيفة ميرور الإنجليزية أن النجم الهولندي فان دي بيك مُهتم بالرحيل إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة رغم أن مسئولي الملكي الإسباني لم يعدوا بالإهتمام البالغ للتعاقد مع اللاعب.

وفي نفس السياق كان هناك رغبة من جانب زين الدين زيدان في جلب اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي لكن فشلت الصفقة بسبب تمسك أياكس باللاعب ثم توقف الحديث تماماً حول اللاعب.

راكيتيتش مُهتم باللعب بجوار رونالدو

أبدى نجم وسط نادي برشلونة الكرواتي راكيتيتش إهتمامه باللعب بجوار كرستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس في الموسم المُقبل.

الصحافة الإسبانية كانت قد أشارت أن مسئولي السيدة العجوز كانوا قريبين من حسم الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية لكنه تم تأجيلها إلى الموسم المُقبل.

إيفرتون يحاول الحفاظ على ليوين

تألق المهاجم الإنجليزي كلوفيرت ليوين خلال الأسابيع الأخيرة في الدوري الإنجليزي جعل نادي إيفرتون يُفكر سريعاً في كيفية الحفاظ على اللاعب من العروض المحتملة في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ويحاول مسئولي النادي تعديل عقد اللاعب من خلال رفع راتبه الشخصي ومحاولة التجديد لفترة أطول .

الإنتر يُحدد بديل لاوتارو مارتينيز من الدوري الإنجليزي

يُفكر مسئولي نادي الإنتر في البدائل المُحتملة في حالة رحيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي المُقبل في ظل سعي برشلونة للتعاقد معه.

ولذلك أبرز المهاجمين المرشحين هو النجم الجابوني أوبامينج مهاجم نادي أرسنال الذي فتح باب الرحيل في حالة عدم تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل.

رسمياً.. حكيم زياش ينتقل إلى تشيلسي

نجح نادي تشيلسي في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي لينتقل للفريق بداية من سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

زياش قدم العديد من المواسم الممتازة رفقة أياكس حتى لفت أنظار الفرق الكبرى حيثُ كان قريب من بايرن ميونخ في وقت سابق لكنه فضل بالنهاية التواجد في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يرفض فكرة التعاقد مع توليسو

عرض وكلاء النجم الفرنسي توليسو لاعب بايرن ميونخ على نادي مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن إدارة اليونايتد رفضت هذه الفكرة خاصة مع وجود الكثير من اللاعبين في مركز وسط الملعب.

وأضاف أحد مسئولي مانشستر يونايتد أن اللاعب لديه تاريخ طويل مع الإصابات ولن يكون مفيداً للفريق مع قوة الألتحامات في الدوري الإنجليزي.