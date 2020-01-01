أخبار الانتقالات: إسبانيول يُطارد صغير ريال مدريد وكافاني يُطالب بالرحيل

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 20 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

رينير يوضح .. هل وقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد؟

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 20 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 20 يناير 2020:

واتفورد ينضم لسباق التوقيع مع حسان كامارا

انضم واتفورد إلى ليون في سباق الوصول لتوقيع حسان كامارا لاعب ريمس، بحسب ما جاء في تقرير خاص بصحيفة "Le10 Sport".

أصبح الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عامًا هدفا في سوق الانتقالات الحالي بعد أن قدم أداءً رائعاً هذا الموسم رفقة نادي ستاد ريمس الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

يأمل الفريق الإنجليزي في ضم اللاعب في يناير الحالي، في المقابل يسعى فريق ريمس إلى بيع اللاعب للاستفادة المادية، خاصة وأنه انضم للفريق مقابل مبلغ ضئيل في عام 2017.

فيتشينو يدخل ضمن اهتمامات إيفرتون

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" فإن ماتياس فيتشينو لاعب خط وسط الإنتر يدخل ضمن اهتمام إيفرتون .

ويرغب بالفعل النيراتزوري في بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، وكان هناك نية للتخلي عن اللاعب بالفعل لصالح إشبيلية .

سجل فيتشينو هدف واحد فقط في 14 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

كافاني يُطالب بالرحيل

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان "ليوناردو أرواجو" عن طلب إدينسون كافاني لمغادرة الفريق في سوق الانتقالات الحالي، مُضيفاً أن النادي بالفعل قد رفض عرضًا من أتلتيكو مدريد لضم اللاعب.

منذ فترة طويلة يرتبط لاعب الأورجواي الدولي بانتقاله من الفريق الباريسي، لكنه يسعى الآن بشكل حقيقي إلى إنهاء فترة ولايته في فرنسا.

عانى كافاني كثيراً من الإصابة حتى الآن، مما ترتب عليه عدم مشاركته بشكل كبير مع الفريق، ويحاول الأن النظر إلى مستقبله بعد أن قضى 6 أعوام ونصف رفقة باريس سان جيرمان .

لويس كامبوس ليس لديه النية لقيادة اليونايتد

بحسب ما أفادت به صحيفة "Le10 Sport" فإن لويس كامبوس ليس لديه أي نية لترك منصبه في نادي ليل ليتولى مسؤولية القيادة الفنية لمانشستر يونايتد .

استطاع كامبوس في السابق أن يعود بموناكو للمسار الصحيح قبل أن ينتقل لقيادة ليل الفرنسي ويظهر معهم بشكل جيد هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو في دوري أبطال أوروبا.

قيل أن هذه الإنجازات قد جذبت اهتمام الشياطين الحُمر، لكن لم يتم إجراء محادثات جادة فعلياً مع المدرب البرتغالي، كما أن كامبوس ليس لديه أي نية لترك فريقه الفرنسي.

إسبانيول يُطارد صغير ريال مدريد قبل وصوله

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الرياضية فإن إسبانيول يسعى لضم نجم ريال مدريد الجديد رينير على سبيل الإعارة، ويحاول الدخول في محادثات مع الملكي قبل أن يوقع اللاعب فعلياً على شروط انتقاله للميرينجي.

يلعب معجزة فلامنجو حاليًا ضمن المنتخب البرازيلي تحت 23 عامصأ، لكن من المتوقع أن ينضم إلى كتيبة زين الدين زيدان في الشهر الحالي وبعد أن يتم عامه الثامن عشر بيوم واحد.

برشلونة يتجاهل طلب ميسي بشأن أجويرو

بعد أن طلب ليونيل ميسي من مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين ضم زميله في منتخب الأرجنتين سيرخيو أجويرو في سوق الانتقالات الحالية، على ما يبدو أن الإسباني لم يوافقه الرأي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب ريال بيتيس السابق لا يرى في الكون البديل المناسب، لكنه بالتأكيد سيكون عليه التعاقد مع مهاجم في ميركاتو الشتاء من أجل خلافة لويس سواريز المعرض لانتهاء موسمه، فترى من يكون؟

أسطورة ليفربول يحذر من رحيل ماني لريال مدريد

حذر نجم ليفربول السابق جيسون ماكاتير في عموده في راسينج بوست من انتقال ساديو ماني إلى ريال مدريد ، سواءً في سوق الانتقالات الحالية أو ميركاتو الصيف القادم.

وقال أسطورة الريدز: "بالتأكيد استطيع تفهم أسباب تحرك الملكي من أجل السنغالي في الصيف، وسأتفهم قراره إذا غادر".

وتابع: "أرى أن ماني يرغب في خوض مغامرة جديدة ووضع أمامه بعض التحديات لكسرها، وعلى ليفربول ويورجن كلوب تفهم حقيقة أن اللاعب لتجديد الطموح بداخله".

واستطرد: "ما أريد قوله أن رحيل ماني سيكون خطوة للوراء، فهو لا غنى عنه خاصةً مع وصوله لقمة عطائه".

برشلونة يجهز صفعة لريال مدريد

الكلاسيكو هي كلمة تعبر عن العداء التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة عند جميع عشاق كرة القدم، وهذا العداء لا يقتصر فقط على أرضية الميدان، بل هناك تاريخ كبير له خارج المستطيل الأخضر.

هناك حلقة جديدة من سلسلة الصراع الكتالوني المدريدي تلوح في الأفق لكن في سوق الانتقالات، فبعد مراقبة طويلة من زيدان لمواطنه بول بوجبا من أجل ضمه من مانشستر يونايتد ، أشارت دياريو جول إلى أن برشلونة مهتم بنفس اللاعب.

ولا يمانع مدرب الشياطين الحمر أوله جونار سولشار من رحيل النجم الفرنسي، خاصةً وأنه خارج حساباته ولا يعد من المفضلين له منذ وصوله مسرح الأحلام.

جيرليش حائر بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ازدادت الأخبار حول منافسة ليفربول ومانشستر يونايتد حول لاعب أستون فيلا جيرليش الذي من المحتمل أن ينتقل خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

وقد نشرت صحيفة " ميرور" الإنجليزية أن هناك إتفاق بين اليونايتد واللاعب حيثُ ستبلغ قيمة الصفقة ما يُقارب 70 مليون يورو، ومع دخول ليفربول في هذه المنافسة لن تقل قيمة جيرليش عن 100 مليون يورو

كوليبالي على رادار ريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من بعض المشاكل الدفاعية خلال الموسم الحالي مما دفع زين الدين زيدان للبحث عن مدافع لسد هذه الثغرة .

وتوجهت الأنظار نحو مدافع نابولي السنغالي كوليبالي لمحاولة التوقع معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولايوجد عرض رسمي حتى الان فالأمر مازال في طور التفاوض .

برشلونة يخطط لضم متوسط ميدان ريال مدريد

بحسب دياريو جول فإن كيكي سيتين طلب من إدارة برشلونة التحرك من أجل ضم لاعبه السابق في ريال بيتيس داني سيبايوس، والمرتبط بعقد مع ريال مدريد ومعار حتى نهاية الموسم لآرسنال.

ورغم أن الإسباني خارج حسابات زين الدين زيدان في الوقت الحالي، إلا أنه قد يدخل الحسابات بقوة بدايةً من الموسم القادم، وذلك مع تقدم عمر مودريتش وكروس، لذا يأمل مدرب الكتلان التحرك في سوق الانتقالات الحالية تمهيدًا لإتمام الصفقة في الصيف.