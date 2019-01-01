أخبار الانتقالات: مهاجم الإنتر مُرشح لخلافة سواريز، وكونتي يتمسك بيان كرامو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 2 سبتمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 2 سبتمبر 2019.

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الإنتر يتمسك بمهاجمه الشاب يان كرامو

أشارت مصادر صحفية أن الإنتر قد تراجع عن قراره بالسماح للاعب يان كرامو الانتقال لبارما بصفة دائمة.

وكان النيراتزوري قد وقع مع المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً منذ عامين، قبل أن تتم إعارته إلى بارما مع خيار إمكانية الشراء بشكل كامل في نهاية الموسم الحالي، ولكن أدائه الرائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أرغم الإنتر لخوض معركته الخاصة للتمسك باللاعب.

صراع مُحتمل بين ميلان، مانشستر يونايتد وأرسنال لضم مدافع يوفنتوس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة Calciomercato.it أن ميريح ديميرال لاعب يوفنتوس يخطف أعين الكثير من الفرق الكبرى التي ترغب في دعم خطوط دفاعها في الشتاء المُقبل.

لم يخض اللاعب التركي صاحب الـ21 عاماً سوى مباراة واحدة فقط مع كبير إيطالياً منذ إنضمامه في الصيف الماضي، وعلى الرغم من ذلك فكما أفادت التقارير أن هناك إهتمام واضح من مانشستر يونايتد، أرسنال وميلان بضم اللاعب.

مهاجم الإنتر مُرشح لخلافة سواريز في برشلونة، ومانشستر يونايتد يدخل التحدي

بحسب ما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللعب لوتارو مارتينيز يُعد هو المُرشح الأول لخلافة لويس سواريز في برشلونة.

حيث أقنع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً الجانب الكتالوني بعدما سجل 7 أهداف في 13 مباراة خاضها مع الإنتر هذا الموسم.

ولكن أضافت الصحيفة أن الأرجنتيني مطلوب أيضاً من قبل مانشستر يونايتد الذي يتوق لتعزيز هجومه بمهاجم من نوعية مارتينيز.

سولشار يرغب في الإبقاء على نجميه الصغيرين، تشونج وجوميز

صرح أوله جونار سولشار أنه يرغب في توقيع عقد مع كلٌا من تاهيث تشونج وأنخيل جوميز لاعبي مانشستر يونايتد للناشئين.

وقال سولشار "لقد أجرينا محادثات كثيرة معهم، عقودهم ستنتهي في الصيف المُقبل، لكننا نريدهم أن يبقوا".

ويأمل المدير الفني للشياطين الحُمر في أن تصعيدهم للفريق الأول قد يُقنع الشبان أصحاب الـ19 عاماً بتجاهل أي عروض آخرى من أي فريق أخر، خاصة في ظل محاولات يوفنتوس لضم تشونج.

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فلامنجو يدخل الصراع مع فرق الدوري الأمريكي لضم مهاجم باريس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ESPN " أن فريق فلامنجو يرغب في التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

ينتهي عقد كافاني مع البطل الباريسي في الصيف القادم، وقد ارتبط اسمه منذ فترة بالانتقال من بطل فرنسا إلى الدوري الأمريكي.

ولكن في ظل إهتمام فلامنجو فمن الممكن أن يُغير الأورجواني وجهته بالعودة مرة أخرى إلى كرة القدم اللاتينية.

أتلتيكو مدريد يرغب في ضم راينير نجم فلامنجو الشاب

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "AS" أن أتلتيكو مدريد يتطلع لضم اللاعب الشاب راينير جيسوس كارفاليو نجم فلامنجو الصغير.

وكان اللاعب قد أرتقى إلى الفريق الأول في العام الماضي واستطاع أن يُقدم أداءً مُثيراً للإعجاب.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان من ضمن إهتمامات ريال مدريد أيضاً في الأونة الآخيرة.