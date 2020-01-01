أخبار الانتقالات: أزمات برشلونة في راكيتيتش وكوتينيو..وميركاتو الريال يتوقف

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 30 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 30 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 30 يناير 2020:

شائعات بخصوص رحيل راكيتيتش نحو الإنتر

انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية في بعض المواقع الإنجليزية بشأن رحيل راكيتيتش نجم نادي برشلونة نحو مانشستر يونايتد الذي حسم صفقة برونو فيرنانديز بعد مُعاناة كبيرة .

النجم الكرواتي كان قريب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي فقد كان هو الخطة البديلة لنادي الإنتر في حالة فشل رحيل إيركسن من توتنهام، راكيتيتش يُعاني خلال الموسم الحالي من قلة المشاركة خصوصاً مع تألق أرتورو فيدال .

ومن الواضح أن وكيل اللاعب يحاول تسويقه سريعاً قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية على الأقل يرحل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم .

سيبايوس يأس من أرسنال

تحدث اللاعب الإسباني داني سيبايوس لاعب نادي أرسنال عن عدم راحته في التواجد بالفريق تحت قيادة أرتيتا الغير مقتنع به ضمن إستراتيجيته في الفريق خلال النصف الثاني من الموسم .

إدارة ريال مدريد لديها رغبة كبيرة في إبقاء اللاعب فترة أطول بالدوري الإنجليزي خاصة مع رغبتهم في التعاقد مع بوجبا، في المقابل لا يرغب نادي أرسنال في شراء عقد اللاعب حتى الأن .

تعقد موقف كوتينيو بعد مفاوضات ريتشارليسون

أصبح موقف كوتينيو صعباً خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن ازدادت الأخبار نحو بايرن ميونخ أن الإدارة لن تشتري عقد النجم البرازيلي في نهاية الموسم، بالإضافة إلى بدء المفاوضات بين برشلونة ونجم نادي إيفرتون ريتشارليسون

يُذكر أن نادي برشلونة بدأ في الإستفسار عن وضع اللاعب البرازيلي ريتشارليسون من أجل بدء المفاوضات معه للإنضمام خلال الميركاتو الصيفي القادم .

لا صفقات أخرى في يناير بعد رينيير

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن نشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية قد انتهى بعد التعاقد مع رينيير من فلامنجو البرازيلي.

وبحسب ما أوردته التقارير فإن الريال لا ينوي إجراء أي صفقات أخرى، ويكتفي بما قام به حتى الآن في إطار اقتناع زيدان باكتمال قائمة لاعبيه.

برشلونة يسرع إلى تاديتش لتعويض فشل رودريجو

إتجه مسئولي نادي برشلونة إلى مهاجم نادي أياكس تاديتش في محاولة أخيرة للتعاقد مع مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

نادي البرسا كان قد فشل في إنهاء الإتفاق مع رودريجو مهاجم فالنسيا بسبب بند أحقية الشراء ولم يصل الطرفان إلى حل مُرضي لكل منهما

الجدير بالذكر أن الميركاتو الشتوي أوشك على الإنتهاء وسيكون صعباً على نادي برشلونة استكمال الموسم بدون مهاجم .

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أعلن نادي نابولي تعاقده رسميًا مع ماتيو بوليتانو جناح إنتر ميلان ، على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية ، وكان قريباً من روما في صفقة تبادلية مع سبينازولا ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

مدرب فالنسيا يؤكد مفاوضات برشلونة مع رودريجو مورينو

أكد ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا ، على وجود مفاوضات بين برشلونة وإدارة ناديه بشأن انضمام رودريجو مورينو إلى الكامب نو في الساعات القليلة المقبلة.

وبرز اسم رودريجو في الأيام القليلة الماضية بعد تأكيدات جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس البرسا، على وجود اهتمام به، إلى جانب نعت سيتين لصاحب الـ28 عامًا بأنه "لاعب مذهل.".

بدوره، علّق سيلاديس على الصفقة بقوله "رودريجو هو لاعب بمقدوره أن يصنع الفارق، لذلك فبرشلونة يريد التعاقد معه.".

كما تابع "المفاوضات لا تزال مفتوحة على مصرعيها ونحن لا نخفي ذلك. لقد تحدث معه، ولكن لا كشف تفاصيل محادثة خاصة.".

بارتوميو: رودريجو على طاولة برشلونة وميسي لن يرحل

اعترف رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو، بشكل واضح وصريح، بأن مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو، من الأسماء المرشحة فوق العادة لتعويض لويس سواريز.

وبعد استلامه جائزة "الأفضل في الليجا" من قبل صحيفة "ماركا" نيابة عن البرغوث ليونيل ميسي، قال رئيس النادي "رودريجو؟ نحن لا نتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، لكن إذا سألتني عن رودريجو، فسوف أقول إنه على طاولتنا".

وأضاف "ربما نتعاقد مع مهاجم جديد أو نعتمد على مهاجم من فريق الشباب. هل تُفضل رودريجو؟ بصراحة أحب الكثير من المهاجمين".