أخبار الانتقالات: أرسنال يعزز دفاعة ببابلو ماري وباريس يتجاهل عقد تياجو سيلفا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 29 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 29 يناير 2020:

باريس سان جيرمان يتجاهل عقد تياجو سيلفا

أكد وكيل تياجو سيلفا أن باريس سان جيرمان لم يتطرق حول موضوع تمديد عقد اللاعب.

انضم سيلفا إلى البطل الباريسي قادماً من ميلان في عام 2012، ولديه الحرية في التحدث مع الأندية الأخرى نظراً لأن عقده على وشك الانتهاء، حيث ينتهي فعليا في الصيف القادم.

اعترف وكيل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بأنه قد تم استبعاده قبل نافذه الانتقالات، ويبدوا أن الفريق يرغب في التخلي عن خدماته.

ستيفن بيرجوين سعيد بانتقاله الويشك إلى توتنهام

صرح ستيفن بيرجوين لاعب آيندهوفن والبالغ من العمر 24 عامًا لصحيفة "تليجراف" أن انتقاله الوشيك إلى توتنهام هو حلم يصبح حقيقة.

لا يزال السبيرز لم يعلن رسمياً عن هذه الخطوة، على الرغم من أن صور الجناح بقميص فريقه الجديد كانت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف اللاعب بأنه شغوفاً بالتواصل مع المدرب جوزيه مورينيو، حيث قال الهولندي "لطالما نظرت إلى مورينيو على أنه أفضل مدرب، والأن سألعب معه".

شبه رسمياً..أرسنال يعزز دفاعه بلاعب فلامنجو

يستعد أرسنال لضم بابلو ماري مدافع فلامنجو على سبيل الإعارة، مع اضافة خيار الشراء في الصيف القادم.

أصبحت المحادثات معقدة بين الجانبين بعد نزاع خاص برسوم الانتقال، لكن تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين مساء أمس.

بيريشا يُجري الفحص الطبي في ناديه الجديد

بحسب ما أفادت به صحيفة "سكاي سبورت" فإن فالون بيريشا لاعب لاتسيو يستعد لاستكمال انتقاله إلى نادي فورتونا دوسلدورف الألماني الناشط في دوري الدرجة الثانية.

خاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ثماني مباريات فقط للسنور الإيطالية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسينضم للفريق الألماني على سبيل الإعارة مع خيار للشراء.

من المقرر أن يخضع بيريشا للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، ويمكن أن يتم الإعلان عن ضمه بشكل رسمي هذه الليلة.

اليونايتد يضع مهاجم فالنسيا هدفاً لهم

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كادينا سير" فإن ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا أصبح هدفاً لمانشستر يونايتد .

وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر يرغبون في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الصيف القادم، بعد أن تم إرسال الكشافة لمشاهدته في مناسبات متعددة هذا الموسم.

ومع ذلك فإن جوميز لديه شرط جزائي بقيمة 140 مليون يورو في عقده الحالي مع الفريق الإسباني، والذي لن ينتهي حتى عام 2024.

تقارير .. برشلونة يخطط لخطف فيرنانديس من مانشستر يونايتد ومنحه لفالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب برونو فيرنانديس نجم وسط ملعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن إدارة النادي الكتالوني مهتمة بوجود اللاعب في وسط ملعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفصحت التقارير عن وجود احتمالية إدخال فيرنانديس في صفقة رودريجو بشكل سابق لإتمام الصفقة، وقبل ستة أشهر من حسم الأمر بشكل نهائي.

ويتضمن ذلك الاتفاق أن يضمن برشلونة لنظيره فالنسيا أن يحصلوا على خدمات فيرنانديس لمدة عام على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد.

ولا يستطيع برشلونة أن يحسم صفقة رودريجيو ومعها صفقة فيرنانديس خلال الشتاء الجاري بحسب ما ذكرت الصحيفة بسبب مشاكل مادية وأخرى متعلقة باللعب المالي النظيف.

مدرب فالنسيا يؤكد مفاوضات برشلونة مع رودريجو مورينو

أكد ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا، على وجود مفاوضات بين برشلونة وإدارة ناديه بشأن انضمام رودريجو مورينو إلى الكامب نو في الساعات القليلة المقبلة.

برشلونة يبحث حاليًا عن مهاجم صريح لتعويض الإصابة التي ألّمت بلويس سواريز وستجعله يبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بديل فعلي له في القائمة الحالية لكيكي سيتين.

بدوره، علّق سيلاديس على الصفقة بقوله "رودريجو هو لاعب بمقدوره أن يصنع الفارق، لذلك فبرشلونة يريد التعاقد معه.".

كما تابع "المفاوضات لا تزال مفتوحة على مصرعيها ونحن لا نخفي ذلك. لقد تحدث معه، ولكن لا كشف تفاصيل محادثة خاصة.".

رسمياً .. إريكسن لإنتر من توتنهام والأخير يعوضه بلو سيلسو

أعلن نادي إنتر رسمياً، حصوله على توقيع كريستيان إريكسن، قادماً من توتنهام بعقد ينتهي في 2024.

ولم يتم الكشف عن مبلغ الصفقة، ولكن وفقاً للتقارير الصحفية فإنه قد يصل إلى 20 مليون يورو، وهذا ما طلبته إدارة توتنهام للتخلي عن اللاعب.

وكشف النيراتزوري عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن اللاعب الدنماركي سيرتدي القميص رقم 24 مع الفريق خلال مشواره.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة توتنهام تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو قادماً من ريال بيتيس الإسباني.

وانضم الأرجنتيني صاحب الـ 23 عاماً إلى الفريق اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن تفعل إدارة توتنهام اليوم بند الشراء بعقد يمتد إلى 2025.

رسمياً | بوليتانو ينضم إلى نابولي

أعلن نادي نابولي تعاقده رسميًا مع ماتيو بوليتانو جناح إنتر ميلان ، على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية ، وكان قريباً من روما في صفقة تبادلية مع سبينازولا ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.