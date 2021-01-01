أخبار الانتقالات: أنباء سارة بشأن عقد ميسي وديمبيلي مطلوب في ليفربول

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 16 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة إدارة برشلونة على رحيل لاعب الفريق صامويل أومتيتي خلال فترة الصيف المقبل، كما حددت بديله من الدوري الإيطالي.

المدافع الفرنسي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق رونالد كومان، وكثرة إصاباته في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لتقرير صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة ستوافق على رحيل أومتيتي صاحب الـ 27 عامًا، وستتعاقد مع رومانيولي لاعب ميلان ليحل محله في الفريق بالموسم المقبل.

تعمل إدارة ليفربول، على التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون خليفة للسنغالي ساديو ماني لاعب الريدز.

وبحسب التقرير الذي نشرته Fichajes، فإن ليفربول مفنتح على بيع ساديو ماني خلال فترة الانتقالات القادمة، مما يسمح لهم بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي من برشلونة.

وارتبط ديمبيلي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، إلا أنه بحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب الفرنسي، يقترب من تجديد عقده رفقة برشلونة لتستمر رحلته داخل كامب نو.

بعث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بعض الأنباء السارة لجمهور فريقه، بشأن تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وإمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وشدد لابورتا في تصريحات صحفية، على أن الأمور تسير مع ميسي في الطريق الصحيح وأن اللاعب قريب من التجديد، وبحسب الصحافة الإسبانية فإن لابورتا يريد التأكد من الوضع الاقتصادي للفريق قبل التجديد بشكل رسمي.

وعند سؤال لابورتا عن إمكانية التعاقد مع هالاند، أكد أن ما سيتوجب فعله ستقوم به الإدارة بأفضل صورة ممكنة.

علمت مصادر موقع جول، أن أوسكار مينيجويزا، لاعب برشلونة قريب من تجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني، بعد المستوى الذي يقدمه مع فريقه هذا الموسم.

وينتهي عقد المدافع الشاب صاحب الـ 21 عامًا، بنهاية الموسم الحالي، ولكن بحسب التقارير الصحفية فإن برشلونة يقترب من الإعلان عن تجديد عقد مينيجويزا خلال الفترة المقبلة.