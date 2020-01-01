أخبار الانتقالات: أرتيتا يطلب ليمار من أتلتيكو مدريد

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعه 24 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم 24 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الجمعه 24 يناير 2020:

لايبزيج يطلب كريستنسين من تشيلسي

يحاول نادي لايبزيج الألماني التعاقد مع مدافع نادي تشيلسي كريستنسين خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما ظهرت رغبة من جانب البلوز في التخلي عن اللاعب .

المدير الفني الألماني ناجليسمان يحاول تدعيم دكته في ظل منافسته في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تصدره الدوري الألماني ولديه تخوفات بشأن إصابات لاعبيه .

أرتيتا يطلب ليمار من أتلتيكو مدريد

بدأ المدير الفني لنادي أرسنال أرتيتا تحديد احتياجاته خلال الفترة المُقبلة في النصف الثاني من الموسم الحالي الذي يحتاج فيه الوصول إلى دوري أبطال أوروبا ليكون إنجاز كبير له في بداية مشواره التدريبي .

ويعد النجم الفرنسي ليمار هو أحد أهم المطلوبين في ظل جلوسه على دكة بدلاء أتلتيكو مع سيميوني، حيثُ أنه لم ينجح في إثبات قدراته بالفريق، ويعتبر أرسنال من الفرق المفضلة لدى الفرنسي لأنه سينجح في اللعب بشكل أساسي .

منافسة إنجليزية شرسة حول داني روز

دخلت الكثير من الفرق الإنجليزية في منافسة شرسة من أجل التعاقد مع ظهير منتخب إنجلترا النجم داني روز لاعب نادي توتنهام الذي لن يكون ضمن خطط جوزيه مورينيو خلال الفترة المُقبلة .

اللاعب الإنجليزي دخل في صدام مع المدير الفني خلال تدريبات الفريق بسبب استبعاده المستمر مع الفريق، وهناك عدة عروض مُقدمه للاعب على رأسها نادي بورنموث و نادي واتفورد بالإضافة إلى نيوكاسل .

ويفكر اللاعب في الرحيل بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية دون وجود قرار من مورينيو أو إدارة السبيرز .

وست هام يُفكر في إعادة باييت

اعاد مسئولي نادي وست هام الإنجليزي التفكير مُجدداً في مسألة إعادة النجم الفرنسي ديميتري باييت خلال سوق الانتقالات الشتوية في محاولة تدعيم الفريق بسبب الإصابات التي تلاحق لاعبيه .

باييت كان أحد أهم نجوم المطارق خلال المواسم السابقة قبل قرار رحيله إلى نادي مارسيليا، ويعاني وست هام خلال الموسم الحالي خاصة بعد إقالة المدير الفني بيليجريني بسبب سوء النتائج

عدنان يانوزاي أحد خيارات نادي روما في الميركاتو

يعد النجم البلجيكي عدنان يانوزاي أحد الأهداف المطلوب لدى نادي العاصمة روما خلال سوق الانتقالات الشتوية خلال الموسم الحالي ضمن خطة التدعيمات التي يرغب فيها النادي للمنافسة أكثر على المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

يانوزاي يقدم موسم جيد مع فريقه ريال سوسيداد بعد عدة تجارب لم تكلل بالنجاح خلال المواسم السابقة رغم نجاحه في لفت الأنظار في بداياته مع مانشستر يونايتد

فالنسيا يُفكر في إعادة أوتاميندي

يُفكر مسئولي نادي فالنسيا في كيفية تدعيم الفريق بالنصف الثاني من الموسم بعدما نجح الفريق في التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، حيثُ سيلاقي نادي أتلانتا مما يجعل الفرصة سانحة لإستمرار المنافسة في البطولة .

ويحاول الفريق تدعيم دفاعاته بأحد اللاعبين الخبرة في أوروبا فقد اتجهت الأنظار نحو لاعب النادي السابق أوتاميندي الذي أصبح خارج حسابات بيب جوارديولا بعد عودة لابورت من الإصابة .

خيار الشراء حل بين كافاني وتشيلسي

يعمل وكلاء نجم نادي باريس سان جيرمان كافاني على الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية خاصة في ظل العروض المُقدمه للاعب على رأسها نادي أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى نادي تشيلسي .

وقدم مسئولي البلوز حلاً جيداً للمهاجم الأوروجوياني الذي يرغب في المشاركة أكثر خلال النصف الثاني من الموسم ليكون جاهزاً لبطولة كوبا أمريكا في الصيف القادم، من خلال خيار الإعارة حتى نهاية الموسم .

رسمياً..مدافع سيلتك ينتقل إلى ملبورن سيتي

غادر المدافع الاسكتلندي فريق سيلتك لينضم رسمياً إلى فريق ملبورن سيتي.

انضم هندري إلى السيلتيون في عام 2018 وكافح من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

مثل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً منتخب اسكتلندا في ثلاث مباريات فقط حتى الأن، وكانت بدايته مع فريق بارتيك ثيسل الناشط في الدرجة الأولى الاسكتلندية.

أكبر لاعب في التاريخ ضمن فريق مصري

في حدث غريب من نوعه، أكد نادي 6 أكتوبر الناشط في دوري الدرجة الثالثة المصري عن تعاقده مع اللاعب عز الدين بهادر صاحب الـ75 عامًا.

ليصبح بذلك أكبر لاعب كرة قدم في العالم منذ نشأت اللعبة، بعدما تخطى اللاعب إسحاق حايك الذي كان مُقيداً في نادٍ عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

وبعد تعاقد اللاعب بهادر يصبح أكبر من لعب كرة القدم، ليصبح اسمه ضمن سجلات الأرقام القياسية العالمية.

موسى ديمبيلي مستمر مع ليون

أعلن موسى ديمبيلي عن اعتزامة استكمال الموسم مع ناديه الحالي.

حيث قال ديمبيلي يوم أمس "أنا لاعب في ليون وسأبقى كذلك حتى نهاية الموسم".

وأضاف قائلاً "لا أعتقد أنه سيكون هناك رحيل هذا الشتاء، هناك الكثير من الأشاعات التي تتردد، ولكن الأمر متروك لي لتجاهل ذلك والتركيز على لعب كرة القدم".

مدرب شيفيلد يرغب في تمديد إعارة هندرسون

صرح كريس وايلدر المدير الفني لنادي شيفيلد يونايتد أن النادي قد بحث بالفعل في تمديد عقد دين هندرسون.

وأكد أن حارس هندرسون المُعار من الشياطين الحُمر مستعد لتمديد إقامته مع الفريق.

وقال وايلدر أمس "إذا كان هناك قرار من مانشستر يونايتد بتمديد الإعارة لمدة عام آخر، فسنسعد بذلك بالتأكيد".