أخبار الانتقالات: نونو سانتو خليفة سيميوني.. ومورينيو يُفكر في سمولينج

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 1 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 1 مارس 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 1 مارس 2020:​

مانشستر يونايتد يضاعف راتب جيراليش

تواصل إدارة مانشستر يونايتد سعيها المستمر في الظفر بخدمات نجم أستون فيلا جيراليش خلال الميركاتو الصيفي القادم من خلال العديد من الاغراءات.

الشياطين الحمر رفعوا الحد الأدنى من الراتب الشخصي للاعب ليصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وهو ما يعد عرضاً لا يمكن رفضه من اللاعب الذي ترك كل شئ لنهاية الموسم.

قائمة المهاجمين في ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فنادي ريال مدريد وضع قائمة مختصره لمركز رأس الحربة خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة تضم: هالاند نجم بوروسيا دورتموند ، لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر و تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

الميرينجي الإسباني يُعاني كثيراً هجومياً هذا الموسم في العديد من المباريات بسبب عدم تواجد هدافين في مركز الهجوم في ظل تحرك بنزيما الكبير في وسط الملعب من أجل صناعة اللعب.

نهاية قريبة بين أتلتيكو مدريد وسيميوني

اقتربت نهاية نادي أتلتيكو مدريد مع المدرب الأرجنتيني سيميوني خلال نهاية الموسم الحالي بعد الكثير من المواسم الناجحة بين الطرفين، أعاد فيها سيميوني أتلتيكو إلى المنافسة الأوروبية بل جعله خصم عنيد في أوروبا كثيراً.

كما نجح في إحراج برشلونة وريال مدريد في العديد من البطولات والمباريات، وأشارت بعض الصحف أن المدرب الأقرب ليكون خليفة لسيميوني هو مدرب ولفرهامبتون نونو سانتو.

مورينيو يُفكر في جلب مدافع مانشستر يونايتد

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التفكير بموسم انتقالات نادي توتنهام الصيفي وعملية التدعيم التي يريدها من خلال بعض الأسماء التي كان مسئول عن تدريبها في الأندية الأخرى.

واتجهت الإختيارات نحو مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سمولينج المُعار حالياً في نادي روما الإيطالي، هناك منافسة بين توتنهام وروما حالياً للحصول على عقد اللاعب خلال الميركاتو الصيفي

كروس يرحل مع نهاية الموسم من ريال مدريد

تفاجئ الجميع من جلوس النجم الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء أثناء مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام مانشستر سيتي، ليتأكد الجميع من وجود بعض الخلافات البسيطة بين اللاعب والإدارة حول مسألة تجديد تعاقده.

إدارة الميرينجي ترغب في تجديد دماء الفريق لذلك سيؤدي هذا إلى التضحية ببعض النجوم أبرزهم توني كروس الذي سيرحل إلى الدوري الإنجليزي بعد وجود عدة عروض له.

إيكاردي حائر بين باريس ويوفنتوس

يشعر النجم الأرجنتيني إيكاردي بالكثير من الحيرة في تحديد مصيره خلال الموسم المُقبل خاصة بعدما نجح في إثبات قدراته مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بالإضافة إلى سعيه في مساعدة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل مسئولي نادي يوفنتوس يرغبون في إقناع اللاعب بالتواجد خلال الميركاتو الصيفي القادم بعدما رحل مانذوكيتش عن الفريق وعدم الإقتناع باللاعب الأرجنتيني هجوايين.

دانيل ستوريدج يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

يسعى النجم الإنجليزي دانيل ستوريدج للعودة مُجدداً إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا الذي تواصل مع وكلاء اللاعب ليكون أحد الصفقات الصيفية المُقبلة.

ستوريدج متواجد حالياً في نادي طرابزون التركي إلا أنه ابتعد كثيراً عن الأضواء، حيثُ لا يشعر بحالة جيدة في الدوري التركي لذلك لن يتردد كثيراً في الرحيل.