أخبار الاتحاد اليوم | 3 عروض أمام القرني، وأسباب اختيار كورونادو للعميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كورونادو: الاتحاد تحدٍ جديد، ولهذا اخترته

أشادت صحيفة جلوبوسبورت البرازيلية بانتقال إيجور كورونادو من الشارقة إلى الاتحاد، مشيرة إلى أن تلك هي أغلى صفقة تتم بين ناديين عربيين، إذ دفع النادي السعودي 12 مليون دولار لنظيره الإماراتي للحصول على النجم البرازيلي.

ونقلت الصحيفة عن كورونادو الذي لم يلعب في البرازيل أبدًا قوله عن أسباب اختياره للعميد "الاتحاد تحدٍ جديد بالنسبة لي، أشعر بالكثير من الحماس والإثارة، اخترته لأنه فريق متكامل يضم الكثير من البرازيليين وسأبذل قصارى جهدي على الملعب. سنقاتل للفوز بكل الألقاب الممكنة".

يُِشار إلى أن كورونادو سيلعب في الاتحاد مع مواطنيه، مارسيلو جروهي ورومارينيو وبرونو هنريكي.

3 عروض على طاولة القرني

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن ملف فواز القرني حارس مرمى الاتحاد لم يُغلق بعد، إذ رغم الهدوء الذي أحاط بأخبار مستقبله في الفترة الأخيرة إلا أن كلمة النهاية لهذا المسلسل لم تُوضع بعد.

القرني مرتبط مع الاتحاد بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد طلب علنًا الرحيل لنادٍ آخر أملًا في الحصول على فرص أكبر للعب لا يحصل عليها في الاتحاد بسبب تألق جروهي.

الصحيفة أوضحت أن هناك 3 عروض على طاولة القرني ووكيله حسن العتيبي، الأول هو عرض تجديد عقده من الاتحاد، والثاني والثالث من ناديين عاصميين.

ولم تكشف عكاظ عن هوية الناديين، لكن جميع الأخبار تؤكد اهتمام الهلال والنصر وصراعهما على خدمات حارس المرمى السعودي.

"زووم" وسيلة كاريلي لمتابعة تدريبات الاتحاد

يُواصل الاتحاد تدريباته تحت قيادة المدرب السعودي حسن خليفة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في الـ12 من أغسطس القادم، ومازال المدرب فابيو كاريلي خارج البلاد بسبب ظروف الطيران وتأثرها بجائحة كورونا.

المدرب البرازيلي لجأ إلى تطبيق "زووم" لمتابعة تدريبات اللاعبين والإشراف عليها والتنسيق مع حسن خليفة.

(٤) 📸 من التدريبات pic.twitter.com/bFMCPPKlK4 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 12, 2021

كان مران الأمس المسائي قد ركز على الجوانب البدنية وتدريب اللاعبين على التسديد من بعيد.

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