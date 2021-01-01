أخبار الاتحاد اليوم | هجوم على لاعب العميد واتهامات من كاريلي للاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بيتروس وظهور 3 أسماء جديدة

بالإجماع .. "هارون كمارا لا يناسب الاتحاد"

اتفق كافة النقاد الرياضيين على أن هارون كمارا؛ مهاجم الاتحاد السعودي، لا يناسب العميد، بعد منحه الفرصة في المباريات الأخيرة للفريق، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه. ( طالع التفاصيل )

إصابة جديدة للشمراني

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن حمدان الشمراني؛ لاعب الاتحاد، يعاني حاليًا من إصابة جديدة بخلاف التي تغيبه عن الملاعب خلال الفترة الحالية، المتمثلة في تمدد الرباط الجاني للركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة الجديدة عضلية ودرجتها بسيطة.

فيديو | "كاريلي بلا طموح .. ماذا تفعل إدارة الاتحاد؟"

يرى الناقد الرياضي عدنان جستنية أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، لا يجيد التعامل مع المباريات، مؤكدًا أن اللاعبين يؤدون ما عليهم، لكن المدرب ضعيف. ( طالع التفاصيل )

فيديو | كاريلي يتهم لاعبيه بالتقصير: عليكم التعامل بجدية

اتهم البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، بالتسبب في وداع كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا لثقتهم الزائدة في أنفسهم، مشيرًا إلى أن هذا ظهر جليًا عليهم خلال مجريات المباراة. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟ ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الاتحاد والفتح في ربع نهائي كأس الملك 2021

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الاتحاد والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021، والتي انتهت بخسارة العميد بهدفين لهدف. ( طالع التفاصيل )

فيديو | ثورة غضب من فهد المولد .. والعقوبة في انتظاره

شهدت نهاية مباراة الاتحاد أمام الفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غضب كبير من جانب فهد المولد مهاجم وقائد العميد، بعدما دخل في نقاش حاد مع حكم المباراة ماجد الشمراني. ( طالع التفاصيل )

عدوى إسبانية بالمملكة .. أوجه التشابه بين الدوريين الإسباني والسعودي

موسم استثنائي بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يشهد منافسة شرسة بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد على صدارة الترتيب، وهو ما يحدث بالتوازي في الدوري الإسباني الذي يشهد هو الآخر صراع على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، فما هي أوجه التشابه بين التنافس بالدوريين؟ ( طالع التفاصيل )

حكاية سعودية | أغرب مكافأة من الممكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم!

عادةً معروف في عالم كرة القدم الهدايا التي تقدم للاعبين بشكل خاص، بخلاف مكافآت الأندية وما شابه، إما أن تكون سيارة أو فيلا أو شقة سكنية، وأحيانًا تخرج الهدايا عن المألوف وكما حدث مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الذي تم إهدائه شبلًا، لكن هيبقى الأمر في حدود المعقول، لكن ما سنتحدث عنه في حكاية الليلة هو الأغرب. ( طالع التفاصيل )