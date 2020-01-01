أخبار الاتحاد اليوم | موقف حجازي من مواجهة الأهلي .. وتصريحات أشعلت ديربي جدة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته لمباريات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرًا بقيادة مدربه فابيو كاريلي، أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 ...

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أزمات عنصرية وسنفوز بالدم.. تصريحات أشعلت ديربي جدة

ديربي جدة أو ديربي الغضب كما يحلو للبعض أن يُطلق عليه، مواجهة مثيرة، حماسية، ندية من نوع خاص، تنتظرها الجماهير بين الحين والآخر، إنها مباراة الأهلي والاتحاد.

العميد والراقي يلتقيان مساء يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

كسر الفك وإسالة الدماء .. عندما اشتبك لاعبي الاتحاد والأهلي بديربي جدة

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي أحداثًا ساخنة، في ظل المنافسة طرفيها وأيضًا شغف الجماهير بها، ليعلن كل فريق أنه الأفضل في مدينته، متفوقًا على جاره اللدود.

وشهدت مباريات ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الكثير من الأحداث المثيرة والساخنة، حيث قد تتحول المشاحنات بين الجماهير في المدرجات إلى أرضية الملعب بين لاعبي الفريقين.

ووصلت الأمور إلى إسالة الدماء على أرضية الملعب، بعد ما يعرف بلهجة أهل جدة "المضاربات" بين اللاعبين، لتظل تلك الأحداث حاضرة في أذهان الجميع، مهما مر الزمان عليها. (طالع التفاصيل)

حجازي يتحدث عن انضمامه لاتحاد جدة ودور محمود كهربا

تحدث أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، عن انتقاله للعميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وقال حجازي في قناة "إس بي سي" السعودية، انتقالي إلى اتحاد جدة جاءت بعد مفاوضات متأخرة في فترة الانتقالات الماضية، وبشكل مفاجئ، وأشكر الإدارة على تمسكها بضمي".

وأضاف مدافع الاتحاد أن كهربا شجعه على اتخاذ هذه الخطوة، وأنه صديق مقرب له وتحدث معه قبل الموافقة على العرض وخوض التجربة.

كاريلي يحسم موقف حجازي من الظهور أمام الأهلي في ديربي جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة هو من سيحسم موقف أحمد حجازي من المشاركة غدًا أمام الأهلي.

ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا السبت.

وسيقرر كاريلي موقف حجازي غدًا السبت قبل المواجهة بساعات في ديربي جدة الذي يعد من أهم المباريات في الموسم.