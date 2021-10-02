أخبار الاتحاد اليوم | موقف الرخصة الآسيوية، والخلاف الوحيد في مفاوضات عبد الحميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أنمار الحائلي: عملنا لم يبدأ أمس، وتلك تطورات "الرخصة الآسيوية"

أكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد أن عمل إدارة النادي الذي أظهر نتائجه الإيجابية هذا الموسم ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ عامين.

الرئيس شدد على أهمية الفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن المنافس لعب مباراة كبيرة وكان خطيرًا على المرمى، بقوله "أبارك للاتحاد الفوز على الأهلي الذي لعب مباراة كبيرة وكان خطيرًا على المرمى، رأينا أن اللقاء لم يُحسم سوى في دقائقه الأخيرة".

أضاف حول الرخصة الآسيوية "عملنا لم يبدأ اليوم أو أمس، بل منذ عامين وقد بدأنا نحصد نتائجه الآن. نعمل حاليًا في الخطوات الأخيرة للحصول على الرخصة الآسيوية رغم صعوبة الأمور المالية في النادي، الاتحاد نادٍ كبير ولديه التزامات مالية كبيرة لكن الأمور تتحسن حاليًا خاصة من حيث المداخيل".

الكعكي يكشف الخلاف الوحيد الذي يُعيق تجديد عقد عبد الحميد

كشف أحمد الكعكي نائب رئيس الاتحاد عن آخر تطورات تجديد عقد نجم الفريق سعود عبد الحميد، محددًا نقطة الخلاف التي تُعيق التوقيع الرسمي على العقود رغم التوصل لاتفاق حول كافة البنود.

الكعكي أكد خلال تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد" أن الاتحاد لديه اتفاق كامل مع عبد الحميد حول التفاصيل المالية، مشيرًا إلى أن وكيله مازال لديه بعض الطلبات لكن جاري العمل على تسوية الأمر.

وأتم "ليس هناك خلافًا حول النسبة في عقد سعود عبد الحميد بل حول آلية الدفع، رفعنا طلبًا للجنة الاحتراف لتجديد عقده وننتظر ردهم، حال وافقوا سيتم التجديد فورًا".

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