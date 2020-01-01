أخبار الاتحاد اليوم | مصير بوني وجيل.. و10 ملايين تحل أزمة النادي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 ...

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اختبار أخير يحسم مصير بوني وجيل مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد عن عدم حسم المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد السعودي موقف الثنائي الأرجنتيني ليوناردو جيل، والإيفواري ويلفريد بوني من البقاء أو الرحيل عن الفريق.( طالع التفاصيل )

10 ملايين تحل أزمة الاتحاد وبهجا يتمنى التدريب

العديد من الأزمات تُحاصر الفريق بشكل واضح، سوء لاعبين أو مدربين سابقين بالحصول على مستحقاتهم.( طالع التفاصيل )

جروهي: استطيع أن أكون أفضل حارس في الدوري بـ"يد واحدة"

مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة، أنه يستطيع أن يصبح أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين بـ"يد واحدة".

وأكد جروهي خلال تصريحاته أنه واجه صعوبات كبيرة مع الفريق منذ البداية وواجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأجواء السعودية.

كاريلي يغادر إلى البرازيل

غادر فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة إلى البرازيل، في ظل توقف النشاط الرياضي، في معظم بلاد العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي دفع الأجانب من لاعبين وأجانب من الرحيل إلى مسقط رأسهم حتى انتهاء فترة التوقف لاستئناف النشاط.