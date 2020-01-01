أخبار الاتحاد اليوم | توسط كاريلي وفريق قطري وراء أزمة رومارينيو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ...

كاريلي يتدخل ويفتح المجال لحل أزمة رومارينيو مع الاتحاد

زفت تقارير صحفية محلية نبأ سار لجماهير نادي الاتحاد، بعدما كشفت عن إمكانية حل أزمة اللاعب البرازيلي رومارينيو مع إدارة النادي.

وقرر رومارينيو الرحيل عن العميد رغم أن عقده يمتد إلى عام 2022، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، قبل نهاية الشهر الماضي، حيث يطالب بنحو 1.2 مليون يورو كمستحقات متأخرة. " اقرأ التفاصيل "

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ماذا قدم رومارينيو مع الاتحاد حتى يستحق هذه الضجة؟

واصلت جماهير نادي الاتحاد التعبير عن غضبها من التقارير التي أكدت نهاية مشوار اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا المعروف باسم (رومارينيو).

وبحسب العديد من التقارير فأن رومارينيو خاطب الفيفا من أجل فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بسبب عدم الحصول على راتبه لفترة طويلة. " اقرأ التفاصيل "

لتفادي عقوبات "فيفا" .. كم ريالًا يحتاجه الاتحاد لتسديد ديونه المتراكمة؟

يعاني نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، من تضخم الديون المتراكمة عليه، سواء للاعبيه الأجانب أو المحليين، بالإضافة إلى أنديتهم، وهو الأمر الذي سيجعل مصيره هو توقيع عقوبات قوية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا ألزم الاتحاد مؤخرًا بتسديد 3 ملايين يورو إلى المغربي مروان داكوستا، بالإضافة إلى تسديد الدفعة الأخيرة لنادي باوك اليوناني، من صفقة انتقال المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، بالإضافة إلى أزمة البرازيلي رومارينيو الأخيرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته. " اقرأ التفاصيل "

تقارير: فريق قطري وراء أزمة رومارينيو والاتحاد

اشتغلت أزمة كبيرة بين البرازيلي رومارينيو وإدارة نادي الاتحاد السعودي، بسبب عدم سداد الأخير لمستحقات لاعبه، حيث يطلب المهاجم البرازيلي فسخ تعاقده.

رومارينيو أرسل لنادي الاتحاد خطابًا أمس الأربعاء، يطلب خلاله فسخ تعاقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 شهور ماضية، مرفقًا بموافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على طلبه. " اقرأ التفاصيل "