أخبار الاتحاد اليوم | مدة عقد عبد الحميد الجديد، وانتهاء أزمة بريجوفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

انتهاء أزمة "فسخ عقد" بريجوفيتش

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن إدارة الاتحاد وبعد جهود كبيرة نجحت في إنهاء أزمة المهاجم ألكسندر بريجوفيتش والوصول لاتفاق حول فسخ عقده بالتراضي، مشيرة إلى أن الأيام القليلة القادم ستشهد الإعلان الرسمي عن ذلك.

عدم فسخ عقد المهاجم الصربي حتى الآن أعاق قيد الوافد الجديد إيجور كورونادو، إذ يمتلك النادي 7 أجانب وهو الحد الأقصى المسموح به حسب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الكشف عن مدة عقد سعود عبد الحميد الجديد

أشارت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي نجحت بالتوصل لاتفاق حول كافة التفاصيل المالية لتجديد عقد لاعب الفريق "سعود عبد الحميد" بعد مفاوضات طويلة.

وأشارت الصحيفة أن الطرفين اتفقا على تجديد العقد لمدة 3 مواسم قادمة، موضحة أن الإدارة الاتحادية جهزت بالفعل مقدم العقد المتفق عليه والذي وافق عليه اللاعب ووكيله، وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

حجازي: لم نلعب كما نريد، والمشوار مازال طويلًا

قلل أحمد حجازي من خسارة الاتحاد أمام الفيحاء في أولى جولات الدوري السعودي، موضحًا أن المشوار مازال طويلًا.

وأضاف حول سبب الخسارة "لم نبدأ المباراة جيدًا، لم ندخل اللقاء في الشوط الأول بسرعة ولهذا تأخرنا بهدف، لم نلعب بالنظام الذي نريده لكن المشوار مازال طويلًا".

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