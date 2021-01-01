أخبار الاتحاد اليوم | لاعب العميد يطير إلى قطر وكم الدعم في آخر 24 ساعة؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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اجتماعات لتجهيز القرني

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، عقد اجتماعًا مع فواز القرني؛ حارس مرمى الفريق، وأوسكار رودريجيز؛ مدرب حراس المرمى، قبل مران الأمس، استعدادًا لمواجهة الباطن في الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس أكد لمدربه جاهزيته الكاملة لتعويض غياب زميله مارسيلو جروهي عن المباراة، لتراكم البطاقات، فيما تم تكليف أوسكار بإخضاعه لبرنامج تدربي مكثف خلال اليومين المقبلين، للوقوف على مدى جاهزيته.

الجبرين يعود

يستعد الاتحاد في مباراته المقبلة أمام الباطن، لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين، بعدما عانى خلال الأيام الماضية من سد عضلي خفيف.

اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للعميد بالأمس بصورة طبيعية، وأكد على جاهزيته للمباراة.

انتهاء موسم لاعب الاتحاد

أكدت صحيفة "مكة" أن عبد الإله المالكي؛ لاعب الاتحاد، اتجه إلى دولة قطر، لإجراء مزيد من الفحوصات على موضع إصابته في مفصل القدم.

اللاعب أصيب قبل لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، في الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي رأى حاجة اللاعب للخضوع لكشف بالخارج للوقوف على برنامجه التأهلي.

فيما أكدت مصادر أخرى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين، مما يعني نهاية موسمه مع النمور.

كم دعم الجمهور الاتحاد في آخر 24 ساعة؟

كشف مجلس جمهور الاتحاد عن عدد العضويات الجديدة والدعم المالي الذي دخل خزينة النادي من جماهيره خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المجلس أن العضويات الذهبية دخلها مشترك واحد جديد، ودخل 476 مشتركًا في العضوية العادية.

وكان إجمالي المبلغ المدفوع للدعيم في الـ24 ساعة هو 871 ألف ريال.

كان أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، قد دعى الجماهير لدعم النادي ماديًا، لحل أزمة تأخر الرواتب والمستحقات المالية.