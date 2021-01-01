أخبار الاتحاد اليوم | تجهيز رودريجيز للشباب .. وتحذير قوي أمام الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 5 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تحذير قوي من كاريلي للاعبي الاتحاد

وجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تحذيرًا قويًا للاعبي فريقه، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الوحدة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن كاريلي طالب لاعبي الاتحاد بعدم النظر لخسائر الوحدة في الدوري السعودي ووضعه في ترتيب الدوري، مشيرًا إلى أنه خصم قوي خاصة على الجانب الدفاعي، حيث شدد عليهم اللعب بجدية واحترام الخصم، وعدم الاستهانة به.

كاريلي يجهز رودريجيز لمواجهة الشباب

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، يحاول تجهيز لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن كاريلي يسعى لتجهيز رودريجيز للمشاركة في مباراة الاتحاد أمام الشباب، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي، يوم الأربعاء القادم.

الاتحاد ينهي تدريبه ويتجه إلى مكة

أنهى فريقه نادي الاتحاد تدريباته أمس الخميس، حيث دخل اللاعبين إلى المعسكر الخاص بمباراة الوحدة، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قبل انتهاء الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الوحدة.

وخاض الاتحاد تدريبه الأخير في جدة، قبل السفر إلى مكة للدخول إلى المعسكر المغلق، حيث شهدت التدريبات تقسيم اللاعبين على 3 مجموعات، حيث وضع كاريلي للمدافعين التكتيك واجتمع بهم ثم وضع الرسم الذي ينوي الدخول به للاعبي الوسط والهجوم.

4 تحذيرات للاعبي الاتحاد أمام الوحدة

وجه الجهازان الفني والإداري بنادي الاتحاد، تحذيرًا لأربعة لاعبين من تلقي البطاقة الصفراء الرابعة أمام الوحدة.

التحذير لأربعة لاعبين وهم البرازيلي مارسيلو جروهي وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود وعبد المجيد السواط، قبل مواجهة الشباب بالجولة 23.