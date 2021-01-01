أخبار الاتحاد اليوم | "قللوا عدد الأجانب" وحقيقة خصم نقاط من العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كاريلي: قللوا عدد الأجانب

يرى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، أن تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي هو الأفضل خلال الفترة المقبلة، كي يعود بالنفع على المنتخب السعودي.

وقال كاريلي، خلال تصريحاته لقناة "": "تحسن بالفعل مستوى الدوري السعودي مع زيادة عدد الأجانب، كما أنه عاد بالنفع على اللاعب المحلي وزادت احترافيته كزياد الصحفي وهارون كمارا وعبد الإله المالكي، لكنني أرى أن تقليل العدد هو الأفضل للمنتخب السعودي، كي تتاح فرصة أكبر للاعبين المحليين، ويشاركون في المباريات بصورة أكبر".

الاتحاد: طلبنا حكامًا أجانب لمواجهة الكلاسيكو

أكد أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، أن ناديه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال.

وقال الحائلي، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "بالفعل طلبنا حكام أجانب، لأننا تألمنا كثيرًا بعد الخروج من كأس الملك أمام الفتح نتيجة أخطاء التحكيم، وهذا لا يعني أننا لا ندعم الحكم السعودي، لكن مواجهة الهلال تستدعي حكامًا أجانب".

هل يخصم 3 نقاط من الاتحاد؟

أوضح أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد عن خصم ثلاث نقاط من رصيد العميد في الدوري المحلي، على إثر عدم سداد باقي مستحقات صفقة هارون كمارا لنادي القادسية.

وقال الحائلي، في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "لم يتم إخطارنا رسميًا بأي قرارات، دفعنا 10 ملايين للقادسية فور إتمام الصفقة، ووقتها رئيس القادسية تفهم وضع الاتحاد، لكن رحل مساعد الزامل من رئاسة النادي، لذلك سنتواصل معهم لحل الأزمة".