أخبار الاتحاد اليوم | ظهور اليامي .. وسبب شكوى القادسية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الاتحاد يبدأ تحضيراته لمواجهة الهلال بالكلاسيكو

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، بدء الاستعداد الفعلي من يوم غد الأحد، لمواجهة الهلال في الكلاسيكو، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جميع لاعبي الاتحاد سيشاركون في الاستعداد، باستثناء البرازيلي برونو هنريكي الذي يعاني من الإصابة.

اليامي ينضم لتدريبات الاتحاد استعدادًا للهلال

شهد مقر نادي الاتحاد تواجد عبد الرحمن اليامي، مهاجم النمور، استعدادًا للمشاركة في تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الهلال، في مباراة الكلاسيكو.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن اليامي تواجد في الاتحاد، من أجل تأدية تدريبات في صالة الحديد واللياقة، بعدما انتهى من المشاركة مع المنتخب الأولمبي السعودي.

موعد عودة هنريكي لتدريبات الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة البرازيلي برونو هنريكي، لاعب وسط الاتحاد، إلى تدريبات العميد، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بمشط القدم.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن عودة هنريكي للمشاركة مع الاتحاد ستكون بداية من مباراة ضمك بالدوري، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القادسية يكشف سبب شكوى الاتحاد وعدم شكوى النصر

كشف ناصر الدغيثر، رئيس نادي القادسية، عن سبب تقدم ناديه بشكوى ضد الاتحاد، وعدم التقدم بشكوى ضد النصر، بالرغم من تشابه الأزمة مع الناديين.

رئيس القادسية قال عبر برنامج "الدوري مع وليد": "النصر كانت لديه مبادرة لحل أزمة المستحقات المتبقية من انتقال خالد الغنام، وعلى العكس لم يحدث أي تجاوب من جانب الاتحاد لتسديد القيمة المتبقية من صفقة هارون كمارا".