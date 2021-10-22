أخبار الاتحاد اليوم | صداع كونترا .. وتطور في الرخصة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

مبلغ ضخم وراء عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

صدمة تلقاها مسؤولي وجماهير نادي الاتحاد أمس الخميس، بعد قرار لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم منح العميد الرخصة الآسيوية التي ستتيح له الفرصة للمشاركة بدوري أبطال آسيا الموسم القادم 2022.

الاتحاد احتل المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا بشكل مباشر. " اقرأ التفاصيل "

الهجوم يشكل صداعًا لكوزمين قبل مواجهة الشباب

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد بقيادة الروماني كوزمين كونترا، على تشكيل فريقه باستثناء خط الهجوم، حيث سيعلن عنه في الاجتماع الفني قبل المواجهة.

وأنهى الاتحاد تدريباته مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب المهمة مساء الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الاتحاد تحفز لاعبيها قبل مواجهة الشباب

حرصت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على حضور المران الأخير للفريق، من أجل تحفيز اللاعبين معنويًا، قبل مباراة الشباب المقرر لها مساء الجمعة.

إدارة الاتحاد وعدت لاعبي الفريق بالحصول على مكافأة خاصة حال مكنهم من إسقاط الشباب والخروج بالعلامة الكاملة من المواجهة.

تطور جديد في حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

أكدت تقارير صحفية على أن إدارة الاتحاد تنتظر الحصول على مكافأة المركز الثاني في البطولة العربية، والتي تصل إلى 2 مليون دولار، من أجل تسديد بعض الديون على النادي، ومن ثم التحرك للحصول على الرخصة الآسيوية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مكافآت الاتحاد تأخرت بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بالوفاء في الالتزام لسداد المبالغ.