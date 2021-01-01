أخبار الاتحاد اليوم | "رومارينيو أفضل من واجهته" ولاعب العميد السابق مرفوض بالنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ممنوع الاقتراب من الدفاع

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، لن يحدث أي تغييرات على المستوى الدفاعي للفريق خلال مواجهة النصر بالغد، إذ سيلعب بالطريقة نفسها، التي فاز بها أمام الوحدة والقادسية.

لاعب الشباب: نجم الاتحاد أفضل من واجهته

اختار السنغالي ألفريد ندياي؛ لاعب الشباب، البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ لاعب الاتحاد، كأفضل لاعب واجهه بالدوري السعودي، خلال تصريحاته ببرنامج "صدى الملاعب".

وبسؤاله عن منافسة الهلال على اللقب، أضاف: "نلعب كل مباراة على حدى، ونقدم أفضل ما لدينا لحصد اللقب".

بسبب سمعته .. النصر يرفض التعاقد مع نجم الاتحاد السابق

لم يُجبر الحالة الفنية السيئة التي يمر بها النصر السعودي خلال الفترة الحالية مسؤوليه برئاسة صفوان السويكت، وجهازه الفني بقيادة ألين هورفات، إلى التنازل عن بعض المعايير الأخلاقية في إبرام الصفقات الجديدة. ( طالع التفاصيل )

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