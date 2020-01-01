أخبار الاتحاد اليوم | رغبة الهلال في ضم المولد .. وبديل بوني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ...

كاريلي يستقر على بديل بوني أمام أبها

استقر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على بديل المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، خلال مباراة أبها المقبلة، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة المدينة السعودية، إلى أن كاريلي سيستعين باللاعب عبد الرحمن الغامدي، ليكون المهاجم خلال الفترة القادمة، بعد تأكد غياب بوني بسبب الإصابة، حيث يحتاج لبرنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا يصل إلى أسبوعين.

الاتحاد يرد على رغبة الهلال في ضم فهد المولد

رد نادي الاتحاد على محاولات نادي الهلال في التعاقد مع المهاجم الدولي فهد المولد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة الوطن السعودية إلى أن الاتحاد رد على رغبة الهلال، بأن المولد غير معروض للبيع نهائيًا خلال الوقت الحالي، لأنه أبرز نجوم الفريق، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي مغريات مادية أو حتى بتبادل لاعبين.

الفيصلي يشكو الاتحاد والأهلي والاتفاق

تقدم نادي الفيصلي بشكوى رسمية ضد أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق، للحصول على مبلغ 12 مليون ريال، متبقية من 4 صفقات تمت خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن إدارة الفيصلي رفعت خطابًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، للمطالبة بحقوقها المالية، متضمنًا نسخًا من مخاطباتها للأندية الثلاثة.

الفيصلي يطلب من الاتحاد 7 ملايين متبقية من صفقتي عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، ومن الأهلي 2 مليون من صفقة يزيد البكر، ومن الاتفاق 3 ملايين متبقية من البرازيلي روجيريو كوتينيو.

الاتحاد يفقد العبود ويستعيد القرني أمام ضمك

يغيب عبد الرحمن العبود مهاجم فريق نادي الاتحاد، عن مباراة فريقه الودية أمام ضمك التجريبية اليوم، حيث أصيب خلال تدريب الفريق الصباحي أمس الأول.

وتشهد ودية ضمك عودة حارس مرمى الفريق فواز القرني، بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في الوديتين السابقتين أمام نجران والقادسية.