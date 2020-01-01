أخبار الاتحاد اليوم | حل أزمة رودريجيز ونجم العميد ينضم للدوري الغاني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 أبريل

تواصل الأزمات تصدرها لأخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 24 أبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 24 أبريل 2020 ...

لاعب اتحاد جدة السابق ينضم لهارتس أوف أوك الغاني

أعلن نادي هارتس أوف أوك الغاني، عن ضم سولي مونتاري لاعب منتخب النجم السمراء واتحاد جدة السابق خلال الفترة الحالية. (طالع التفاصيل)

إدارة الاتحاد تتوصل إلى اتفاق مع جلطة سراي التركي لتفادي عقوبات الفيفا

تمكنت إدارة نادي الاتحاد من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي جلطة سراي التركي لتأجيل دفعة تأخير مستحقة نظير انتقال الرأس أخضري جاري رودريجيز، لاعب الفريق السابق.(طالع التفاصيل)

اقتراب نهاية أزمة ثلاثي الدوري السعودي العالقين في مطار فرانكفورت

ينتظر الثلاثي الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، وليوناردو جيل، لاعب الاتحاد، وسيرجيو فيتور لاعب نادي ضمك اليوم مغادرة مطار فرانكفورت في ألمانيا، متجهين إلى بيونس آيرس الأرجنتينية.(طالع التفاصيل)

غموض مصير 9 لاعبين بالدوري السعودي بسبب أنديتهم الجديدة

يُحيط الغموض بمصير 9 لاعبين محليين بالدوري السعودي للمحترفين وقعوا رسميًا لأندية جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الموسم بعد دخولهم في فترة الانتقال الحرة.(طالع التفاصيل)

فريق إنجليزي ضمن الأسباب - كيف اختارت الأندية السعودية ألوان قمصانها؟

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين شكلاً مميزًا بفضل القمصان التي اشتهروا بها على مدار التاريخ، وأصبح اللون يُميز هذه الأندية عند مشاهدتها في التلفاز.

المزيد من الفرق

وتتساءل جماهير الأندية السعودية دومًا عن سبب اختيار بعض قمصان الأندية السعودية، وهو ما نُلقي عليه الضوء فيما يلي (طالع التفاصيل)