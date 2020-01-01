أخبار الاتحاد اليوم | حديث جيل عن مستقبله وإشادة زياش بالأحمدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ...

حكيم زياش عن كريم الأحمدي: كالمكنسة الكهربائية

وصف المغربي حكيم زياش؛ محترف أياكس الهولندي، مواطنه كريم الأحمدي؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، بوصف غريب، مؤكدًا أنه أصعب خصم واجهه في حياته.

محترف العميد صاحب الـ35 عامًا سبق أن لعب ضد مواطنه زياش في عدة مباريات بهولندا مع فريق تفينتي وفينورد، قبل أن يرحل عن هولندا إلى الأهلي الإماراتي ثم أستون فيلا الإنجليزي، وأخيرًا الاتحاد.(طالع التفاصيل)

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الاتحاد يؤجل البت في إعارة لاعبيه حتى حسم مصير النشاط الرياضي

قررت إدارة نادي الاتحاد، تأجيل البت في التقرير الفني، للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، إلى أن يتم معرفة الموعد النهائي لعودة النشاط الرياضي الموقوف.(طالع التفاصيل)

أحمد بهجة، سعود كريري ونجوم لعبوا لثلاثة من كبار الدوري السعودي

يضم الدوري السعودي 5 فرق كبيرة على كافة الأصعدة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، وقد تنافست فيما بينها دومًا لضم اللاعبين من الأندية الأقل في التصنيف، لكن أحيانًا كان الصراع شرسًا وصعبًا للظفر بنجم من فريق منافس.(طالع التفاصيل)

جيل يتحدث عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الاتحاد

تحدث ليوناردو جيل لاعب اتحاد جدة عن رغبته في الاستمرار مع العميد خلال المرحلة المقبلة، وإنه لم يفكر في الرحيل.

وقال جيل في تصريحات لموقع "كامبيون" الأرجنتيني: "سعيد للغاية بالمعيشة في مدينة جدة ومكان جميل ورائع لذلك لا أفكر أبدًا في مغادرة الاتحاد بالفترة المقبلة".