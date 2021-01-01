أخبار الاتحاد اليوم | تغريم رودريجيز .. والشنقيطي يسعى للحاق بالكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 19 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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اتفاق بين الاتحاد والمنتخب المصري بشأن حجازي .. واللاعب يتواجد في الكلاسيكو

كشفت تقارير عن تفاصيل الاتفاق بين نادي الاتحاد السعودي مع اتحاد الكرة المصري، على انضمام أحمد حجازي مدافع العميد لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويتواجد حجازي ضمن خماسي محترف في قائمة منتخب مصر، حيث يعد من أبرز المحترفين المصريين في الوقت الحالي لما يقدمه رفقة العميد. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. الاتحاد يسدد ديونه ويغلق قضايا 2013

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في إغلاق قضايا عام 2013 على النادي، وذلك في ظل سعي إدارة النادي للتخلص من كل الديون الموجودة على العميد.

الاتحاد حُرم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من تسجيل لاعبين جدد، بسبب عدم قدرته على استخراج شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون الموجودة على النادي، سواء للاعبين أو مدربين أو أي شيء متعلق بالنادي خلال السنوات الماضية. " اقرأ التفاصيل "

تغريم رودريجيز من جانب لجنة الانضباط

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، تغريم جاري رودريجيز، مهاجم فريق نادي الاتحاد، مبلغ 20 ألف ريال سعودي، بسبب وجوده في غرفة الملابس، رغم عدم إدراج اسمه في كشف المباراة.

رودريجيز حرص على التواجد مع فريقه الاتحاد خلال مباراة الشباب، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي، بالرغم من خروجه من القائمة للإصابة.

رودريجيز خرج من قائمة الاتحاد، بسبب معاناته من الإصابة، التي جعلته يغيب عن المباريات الماضية، ليقترب من العودة خلال الفترة القادمة.

الشنقيطي يسابق الوقت من أجل اللحاق بالكلاسيكو

يحاول الظهير لنادي الاتحاد الأيسر مهند الشنقيطي، اللحاق بمواجهة الهلال، في الكلاسيكو، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الشنقيطي تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال أمام الفتح الأخيرة، حيث يحتاج للعلاج لمدة 3 أسابيع على الأقل لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي.